Lele ed Elodie, la partecipazione a Sanremo 2017. Lele Esposito ed Elodie Di Patrizi hanno partecipato alla scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, e all’interno della scuola si sono innamorati e tra di loro è iniziata una bellissima storia d’amore. I due ragazzi non sono uniti solo dall’amore, ma dalla gioia di condividere insieme un percorso artistico importante: Lele ed Elodie hanno entrambi partecipato al Festival di Sanremo 2017, Lele tra le Nuove Proposte, aggiudicandosi la vittoria con “Ora mai”, Elodie tra i Big con “Tutta colpa mia”. Lele ed Elodie, però, non sono una coppia che ama condividere la vita privata sui social, ma preferiscono vivere il loro amore lontani dai riflettori.

Lele ed Elodie, un amore lontano dai riflettori.

Nessuna foto insieme, nessun commento sulle rispettive canzoni per Elodie di Patrizi e Lele Esposito. La ragazza dai capelli rosa aveva ribadito che i due hanno un profondo rispetto per i rispettivi impegni professionali e ha rivelato che si sarebbero rivisti a Festival finito, ed infatti i due hanno deciso anche di alloggiare in due alberghi diversi per evirtare distrazioni. Nonostante ciò, però, Elodie non ha potuto fare a meno di mostrare la sua gioia per la vittoria del fidanzato tra le Nuove Proposte. A Radio 2, infatti, la cantante ha detto: “Io lo sapevo che avrebbe vinto”.