Festival di Sanremo 2017: il vincitore della 67esima edizione. Ieri sera, la 67esima edizione del Festival di Sanremo 2017 ha chiuso i battenti. A condurlo Carlo Conti e Maria De Filippi. Grande musica, talento e momenti di riflessione, si sono susseguiti sul palco dell’Ariston. Alle ore 00.30 sul podio, a contendersi la vittoria, rimangono Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani e Ermal Meta.

Prima di proclamare la vittoria vengono annunciati i premi collaterali: Premio Bardotti e Premio Critica Lucio Dalla a Fiorella Mannoia con Che Sia Benedetta, a Ermal Meta viene assegnato il premio della Critica Mia Martini, Al Bano vince il Premio Giancarlo Bigazzi per il miglior arrangiamento attribuito dall’orchestra, premio Tim Music a Francesco Gabbani. Giunge il verdetto: terzo Ermal Meta, seconda Fiorella Mannoia e vince Francesco Gabbani, che ricanta la sua Occidentali’s Karma.

Festival di Sanremo 2017: il terzo classificato è Ermal Meta.

Ermal Meta è arrivato terzo al festival di Sanremo 2017, con il brano Vietato Morire. Il cantautore di origini albanesi, che l’anno scorso era in gara tra le Nuove Proposte, ha conquistato il Premio della Critica Mia Martini. Meta ha avuto 37 voti e ha preceduto Fiorella Mannoia con 32 preferenze e Paola Turci con 15. Il suo brano Vietato Morire è un grido verso la violenza consumata tra le mura domestiche. Attraverso uno scatto postato sui social, Ermal Meta ha annunciato che il suo prossimo album si intitolerà “Vietato morire”, così come il pezzo che l’artista ha presentato in gara al Festival di Sanremo 2017. “Vietato morire” conterrà 9 canzoni, tra cui 2 duetti.

Tra i commenti al post, molti si dicono sicuri che una collaborazione riguarderà Elisa: pochi giorni fa, infatti, Ermal Meta aveva mandato in visibilio i fan postando questo messaggio: “E se vi dicessi…Elisa…”. “Le mie impressioni non possono essere che positive: sono entrato da outsider e da outsider arrivare a calcare il podio è qualcosa di importante. Non me l’aspettavo, detto sinceramente: non mi aspettavo né il podio né il premio della critica”. Sono queste le impressioni a caldo di Ermal Meta, terzo classificato del Festival di Sanremo 2017 con la sua “Vietato morire” e vincitore del Premio della Critica Mia Martini assegnato dai giornalisti della sala stampa dell’Ariston.

Festival di Sanremo 2017: le dichiarazioni del terzo classificato.

Il cantautore, subito dopo la proclamazione del verdetto, ha raggiunto la sala stampa per rispondere alle domande dei giornalisti: “Vengono premiate le canzoni, al di là delle voci che le cantano: questo è il Festival delle canzoni, quindi il pubblico e le due giurie hanno ritenuto più valide queste canzoni rispetto alle altre. Non credo che ci sia in atto una rottamazione del Festival”, dice, “la mia canzone è un invito ad amare la vita e gli altri e a fare quello che vuoi: il messaggio è quello della disobbedienza nei confronti di qualsiasi forma, in qualsiasi modo, l’imparare a capire che il momento giusto per dire no è adesso. Non voglio essere retorico: io racconto storie quando già le ho digerite e posso quindi condividerle in maniera personale”. Ermal Meta riceve poi in diretta una telefonata da parte di Fiorello, che gli fa i complimenti per il terzo posto e per il Premio della Critica: “Trovarmi accanto a Fiorella Mannoia sul podio mi fa effetto perché lei ha scritto pagine importanti della storia della musica italiana”, aggiunge poi.