Festival di Sanremo 2017: il vincitore della 67esima edizione. Ieri sera si è conclusa la 67esima edizione del Festival di Sanremo 2017 alla cui conduzione ha visto il duo Carlo Conti e Maria De Filippi. Grande musica e talento, intervallato da momenti di riflessione, si sono susseguiti sul palco dell’Ariston. Sul podio a contendersi la vittoria del Festival di Sanremo 2017 rimangono Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani e Ermal Meta. Siamo ai premi collaterali: Premio Bardotti e Premio Critica Lucio Dalla a Fiorella Mannoia con Che Sia Benedetta, a Ermal Meta viene assegnato il premio della Critica Mia Martini, Al Bano vince il Premio Giancarlo Bigazzi per il miglior arrangiamento attribuito dall’orchestra, premio Tim Music a Francesco Gabbani. Ecco il verdetto: terzo Ermal Meta, seconda Fiorella Mannoia e vince Francesco Gabbani, che ricanta la sua Occidentali’s Karma.

Seconda Classificata è quindi Fiorella Mannoia con la sua Che sia Benedetta. Un testo ipnotizzante e ricco di significato tanto da ricevere il Premio Sergio Bardotti, dedicato al celebre paroliere; il Premio Giancarlo Bigazzi, assegnato dai Maestri dell’Orchestra alla migliore musica, ad Al Bano con Di Rose e Di Spine. “Sono venuta con lo stesso spirito di 30 anni fa, mai con l’intento di vincere. Certo, in un angolino del cuore tutti ci sperano, ma modestamente penso che in tutti questi anni, Caffè nero bollente, Come si cambia, Quello che le donne non dicono, Le notti di maggio siano rimaste nella storia della musica. Penso che questa canzone faccia lo stesso percorso”. Questo è il commento a caldo di Fiorella Mannoia, seconda classificata al festival di Sanremo con Che sia benedetta. Fiorella Mannoia per Che sia Benedetta ha vinto il Premio Sergio Bardotti assegnato al miglior testo del Festival. A consegnarlo Giorgio Moroder.