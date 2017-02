Francesco Gabbani : chi è il vincitore di Sanremo 2017

Festival di Sanremo 2017: il vincitore della 67esima edizione. Nella serata di ieri si è conclusa la 67esima edizione del Festival di Sanremo 2017. Grande musica e talento, intervallato da momenti di riflessione, si sono susseguiti sul palco dell’Ariston. Vengono riascoltate le 16 canzoni in gara e verso le 00.30 il Festival di Sanremo 2017 è pronto per annunciare il suo vincitore: è Francesco Gabbani tra i Big a portare a casa il Leone d’Oro e anche il Premio Tim Music: il suo Occidentali’s Karma è stato il brano più ascoltato in streaming sulla loro app. Una vittoria decisamente non annunciata, visto che tutti davano vincente Fiorella Mannoia con suo Che sia benedetta, arrivata al secondo posto.

Per Gabbani è una doppietta niente male: dopo aver vinto le Nuove Proposte lo scorso anno con Amen, si conferma tra i Big con una canzone affatto scontata, che cita Desmond Morris e disegna un affresco ironico e pungente di certi stili di vita contemporanei. Un suo fascino l’ha avuto anche il ‘gorilla’ che ha ballato con lui. Evidentemente ha messo d’accordo il televoto, con la melodia scanzonata, i critici, col testo di spessore, e la demoscopica.

Festival di Sanremo 2017: Occidentali’s Karma vince.

Occidentali’s Karma è un pezzo sì leggero e coinvolgente, ma dal testo che inchioda l’ascetismo di facciata di molti, l’essere e dover essere sui social e chiama in causa l’analisi antropologica di Desmond Morris, che ne La Scimmia Nuda studia l’uomo non come una specie evoluta, ma come una particolare specie di primate, l’unica senza peli, quindi nuda, che vive la crisi di trovarsi a cavallo tra modelli sociali e riproduttivi archetipici e istintivi e la definitiva maturazione evolutiva. E di fronte a certi comportamenti social difficile non pensare che “L’evoluzione inciampa”. Un pezzo a più letture che a quanto pare ha raggiunto le varie fasce di pubblico che guarda, per lavoro o per piacere, il Festival. E ha funzionato.

Festival di Sanremo 2017: gli esordi di Francesco Gabbani.

Francesco Gabbani è nato a Carrara nel 1982, all’età di 4 anni batte i primi colpi di batteria, a 9 anni inizia a studiare chitarra, a 18 firma il suo primo contratto che lo porta con il progetto Trikobalto, a registrare un album prodotto da Alex Neri e Marco Baroni dei Planet Funk. Nel 2010 arriva il secondo album, il tour in Francia e il video di Preghiera maledetta. I Trikobalto vengono scelti come supporter della data italiana degli Stereophonics e sono tra gli ospiti del Palafiori di Sanremo durante il Festival 2010. Nella primavera di quell’anno, Francesco lascia la band e firma un nuovo contratto per la realizzazione del suo primo progetto da solista. Nell’estate 2011 esce il singolo Estate, in autunno il videoclip di Maledetto amore, brano tratto dalla colonna sonora del film “L’amore fa male” di Mirca Viola.

Gabbani ha lavorato al primo disco da solista praticamente per quattro anni: Greitist Iz è uscito nel 2013, mentre due anni dopo è uscito il video di una delle canzoni del disco, “Clandestino”. Il primo vero successo l’ha ottenuto lo scorso anno, quando ha partecipato al Festival di Sanremo nella categoria “concorso giovane”, vinto con la canzone “Amen”, e ha pubblicato il suo secondo disco, Eternamente ora. Lo scorso anno Gabbani aveva vinto anche il premio della critica Mia Martini per le nuove proposte. “Amen” diventò una delle poche hit del Festival, e girò parecchio in radio. Nello stesso anno esce, per BMG Rights Management (Italy), “Eternamente Ora” il nuovo disco composto da otto tracce inedite, prodotto da Patrizio “Pat” Simonini e registrato al Kaneepa Studio di Milano. Un disco importante, che segna una svolta nella carriera artistica di Francesco e che rappresenta appieno il nuovo viaggio che ha intrapreso e che lo porterà, come prima tappa, sul palco dell’Ariston.

In un’intervista del 2016 data a Vanity Fair, Gabbani ha spiegato che non si aspettava tutti questi apprezzamenti: «Per molto tempo ho fatto solo cose mirate ad avere successo: scrivevo canzoni appetibili per la radio, vivevo la musica in maniera ossessiva e soffrivo terribilmente per risultati che non arrivavano. Il successo è arrivato quando ho mollato il colpo».