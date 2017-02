Francesco Gabbani vince Sanremo 2017 con Occidentali's Karma: il significato ed il testo della canzone

Festival di Sanremo 2017, Francesco Gabbani vince con Occidentalil’s Karma. Francesco Gabbani vince il 67° Festival di Sanremo con Occidentali’s Karma, una canzone allegra e scoppiettante che mette d’accordo tutti, critici e semplici ascoltatori. Occidentali’s Karma non solo ha un motivetto orecchiabile e accattivante che tutti, stamattina, canticchiano mentre pasaseggiano in questa bella domenica mattina di sole o mentre sbrigano le faccende domestiche, ma ha anche un significato degno di rispetto. Occidentali’s Karma non è una “canzonetta”, come molti, in maniera superficiale, hanno asserito. Occidentali’s Karma è molto di più che una simpatica scimmietta che balla sul palco dell’Ariston (anche se a questa scimmietta viene comunque dato il merito di aver fatto ballare l’intero pubblico dell’Ariston ed i telespettatori da casa che, nonostante la tarda ora in cui si è concluso il Festival, si sono alzati dal divano per ballare insieme a Francesco Gabbani). Dalla lettura del testo risaltano non solo termini poco usati, mentre la stragrande maggioranza dei testi sanremesi propone termini banali e di uso strettamente quotidiano, ma Francesco dimostra anche di saper giocare abilmente con le parole e con i loro accostamenti.

Occidentali’s Karma, il significato della canzone che ha vinto al Festival di Sanremo 2017.

Occidentali’s Karma, inoltre, presenta un messaggio ed un significato interessante. Francesco utilizza l’ironia, uno strumento amato e utilizzato sin dai latini, per descrivere la società moderna, che spesso tende verso un’involuzione (l’evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla). Si parla della cultura orientale e del tentativo di noi occidentali di assumerne le abitudini per allontanare lo stress provocato dalle abitudini frenetiche e dal consumismo, e per trovare la pace interiore. “Proviamo a fare yoga per trovare un equilibrio tra mente e corpo, però lo yoga lo facciamo con l’outfit giusto”, ha detto Francesco a Vanity Fair. Che ben venga, dunque, il tormentone, se piacevole e ricco di significato come Occidentali’s Karma.

Occidentali’s Karma, ecco il testo della canzone di Francesco Gabbani.

Essere o dover essere

Il dubbio amletico

Contemporaneo come l’uomo del neolitico.

Nella tua gabbia 2×3 mettiti comodo.

Intellettuali nei caffè

Internettologi

Soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi.

L’intelligenza è démodé

Risposte facili

Dilemmi inutili.

AAA cercasi (cerca sì)

Storie dal gran finale

Sperasi (spera sì)

Comunque vada panta rei

And singing in the rain.

Lezioni di Nirvana

C’è il Buddha in fila indiana

Per tutti un’ora d’aria, di gloria.

La folla grida un mantra

L’evoluzione inciampa

La scimmia nuda balla

Occidentali’s Karma.

Occidentali’s Karma

La scimmia nuda balla

Occidentali’s Karma.

Piovono gocce di Chanel

Su corpi asettici

Mettiti in salvo dall’odore dei tuoi simili.

Tutti tuttologi col web

Coca dei popoli

Oppio dei poveri.

AAA cercasi (cerca sì)

Umanità virtuale

Sex appeal (sex appeal)

Comunque vada panta rei

And singing in the rain.

Lezioni di Nirvana

C’è il Buddha in fila indiana

Per tutti un’ora d’aria, di gloria.

La folla grida un mantra

L’evoluzione inciampa

La scimmia nuda balla

Occidentali’s Karma.

Occidentali’s Karma

La scimmia nuda balla

Occidentali’s Karma.

Quando la vita si distrae cadono gli uomini.

Occidentali’s Karma

Occidentali’s Karma

La scimmia si rialza.

Namasté Alé

Lezioni di Nirvana

C’è il Buddha in fila indiana

Per tutti un’ora d’aria, di gloria.

La folla grida un mantra

L’evoluzione inciampa

La scimmia nuda balla

Occidentali’s Karma.

Occidentali’s Karma

La scimmia nuda balla

Occidentali’s Karma