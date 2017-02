Guida tv, i programmi tv su Rai, Mediaset e La7 di lunedì 13 febbraio 2017

Guida tv completa di lunedì 13 febbraio 2017: tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi tv che andranno in onda lunedì sera, 13 febbraio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda la serie tv C’era una volta Studio Uno. Su Canale 5, invece, vedremo il reality L’Isola dei famosi. Vediamo in dettaglio la programmazione tv della serata ed alcune anticipazioni.

La guida tv di lunedì 13 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Su Rai 1 andrà in onda la fiction C'era una volta Studio Uno, con Alessandra Mastronardi, Diana Del Bufalo e Giusy Buscemi. La fiction parla delle vicende di tre ragazze che si incontrano durante i provini per la Rai: Giulia, Rita e Elena. Giulia viene assunta come segretaria, Rita in sartoria, Elena come ballerina, e tutte e tre lavoreranno per il nuovo programma di Falqui e Sacerdote: il varietà Studio Uno.

Su Rai 2 verrà trasmesso il film Killer Elite. Siamo nel 1980, nel Regno Unito. Il killer Danny Bryce uccide su commissione dell’esercito britannico ma, dopo aver ucciso un uomo davanti un bambin, decide di ritirarsi a vita privata in Australia. Su Rai 3 verrà trasmesso il programma Presa diretta, e stasera ci immergeremo nel mondo del web e dei social.

La guida tv di lunedì 13 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rete 4, Canale 5, Italia 1.

Su Rete 4 vedremo il programma di approfondimento Quinta colonna. Anche oggi Paolo Del Debbio approfondirà alcuni temi politici con tanti ospiti ed opinionisti in studio. Su Canale 5 andrà in onda il reality condotto da Alessia Marcuzzi L’Isola dei famosi. Stasera assisteremo a nuove sfide tra i naufraghi e vedremo chi tra le persone in nomination (Massimo Ceccherini e Nathaly Caldonazzo) abbandonerà l’Isola. Su Italia 1 andrà in onda, invece, il film X – Men 2. Il mutante Nightcrawel cerca di uccidere il presidente degli Stati Uniti ma non riesce nell’intento. Nonostante ciò, la lotta tra i mutanti e gli umani continua…

Guida tv: i programmi tv di lunedì 13 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news su La7.

Lunedì sera, 13 febbraio 2017, su La7 andrà in onda il programma Bianco e nero – Cronache italiane. Luca Telese con Francesca Lancini conduce, da lunedì 6 febbraio 2017, “Bianco e Nero – Cronache italiane”, con la partecipazione dell’avvocato penalista Giulia Bongiorno e Luisella Costamagna e l’investigatore Piero Provenzano. In trasmissione verranno affrontati i temi di cronaca più discussi, i casi irrisolti, gli enigmi della nostra storia recente con la ricostruzione dei fatti grazie all’aiuto di esperti, testimoni, opinionisti, tecnici.