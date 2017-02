Isola dei Famosi 2017, il daytime, le anticipazioni e le news di oggi, 12 febbraio 2017

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime del 12 febbraio: la situazione sull’Isola delle Caverne. Manca poco alla terza puntata serale de L’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, e l’umore tra i naufraghi dell’Isola delle Caverne non è tra i migliori: Massimo Ceccherini e Nathaly Caldonazzo sentono molto il peso della nomination ricevuta, e sanno che uno tra loro due, chiuso il televoto, dovrà tornare a casa. I due non riescono a tenere a bada ansia e nervosismo, e spesso i loro umori sono neri. Sull’Isola, intanto, stanno nascendo delle simpatie: non è sfuggito a nessuno, infatti, che Moreno e Malena stanno trascorrendo sempre più tempo insieme…

Isola dei Famosi 2017, il daytime del 12 febbraio: la situazione sull’Isola del Fuoco.

Sull’Isola del Fuoco, Raz non è di buon umore: il modello israeliano critica il modo di cucinare il riso degli altri naufraghi, che hanno posto una conchiglia con dentro il riso da cuocere sul fuoco. In questo modo, spiega Raz, entra la cenere nella conchiglia. Rz, però, non vuole questionare, ed abbandona il gruppo di naufraghi che, vicino al fuoco, controlla la cottura del riso, dicendo solo che quel riso non l’avrebbe mangiato.