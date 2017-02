Papa Francesco Angelus oggi domenica 12 febbraio 2017: le parole del Santo Padre. Papa Francesco anche questa domenica si è affacciato da Palazzo Apostolico per la recita dell’Angelus oggi domenica 12 febbraio 2017. “Non insultare, non guardare con occhi di possesso la donna dell’altro, non giurare” sono i tre richiami di Gesù ripresi oggi dal Santo Padre nell’Angelus di oggi domenica 22 gennaio 2017.

Angelus Domini di oggi domenica 12 febbraio 2017.

“ L’odierna liturgia ci presenta un’altra pagina del discorso della montagna. In questo brano Gesù vuole aiutare i suoi ascoltatori a compiere una rilettura della legge mosaica. Quello che fu detto nell’antica alleanza era vero ma non era tutto… Gesù venuto per dare compimento e promulgare in modo definitivo la Legge di Dio. Gesù ne adempie gli aspetti autentici mediante la sua predicazione ed offerta di se stesso sulla croce. La giustizia superiore è amata da carità, misericordia, capace di realizzare la sostanza dei comandamenti e superando il formalismo.

Gesù prende in esame tre comandamenti: omicidio, adulterio e giuramento. Gesù ci invita a non stabilire una graduatoria delle offese ma a considerarle tutte dannose in quanto mosse dall’intento di fare del male all’altro. Un esempio: insultare, chi insulta il fratello uccide nel proprio cuore il fratello. Per favore, non insultate, non guadagniamo niente. Gesù nell’adulterio va nella radice del male, si giunge attraverso le intenzioni di possesso nei riguardi di una donna diversa dalla propria moglie. Tutti i peccati vengono concepiti nel nostro intimo e, una volta compiuta nel cuore la scelta sbagliata, si attuano nel concreto. Guardare con animo di possesso è incominciare la strada dell’adulterio. Gesù dice ai suoi discepoli di non giurare, in quanto segno di insicurezza e doppiezza di svolgimento delle relazioni umane. Si strumentalizza l’autorità di Dio. Piuttosto siamo chiamati a creare clima di limpidezza e fiducia reciproca. La diffidenza e il sospetto reciproco minacciano sempre la serenità”.