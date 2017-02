Quelli che il calcio, anticipazioni ed ospiti. Domenica 12 febbraio 2017 torna una nuova puntata di Quelli che il calcio, in onda a partire dalle 13.55 su Rai 2 con la conduzione di Nicola Savino e dell Gialappa’s band. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali alla postazione tecnica ci sarà Emanuele Dotto in compagnia di Sarah Castellana, mentre la postazione web sarà presidiata da Melissa Greta Marchetto. Anche questa settimana non mancherà a Quelli che il calcio il collegamento con la pagina Facebook Calciatori brutti. Nello spazio dedicato alla musica ci saranno gli Ex-Otago featuring Jake La Furia. La band si esibirà cantando il nuovo singolo Gli occhi della luna. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali in studio ci saranno Paolo Casarin, Diego Abatantuono, Francesca Fialdini, Daniele Manusia e Jake La Furia. Anche questa settimana non mancheranno le celebri imitazioni di Ubaldo Pantani, Max Giusti ed Edoardo Ferrario.

Quelli che il calcio, anticipazioni ed ospiti: i collegamenti in diretta dagli stadi.

Come ogni settimana a Quelli che il calcio ci saranno i collegamenti dagli stadi per seguire le partite di Serie A: per l’anticipo delle 12.30 Crotone-Roma ci saranno Francesca Brienza e Mirko Zilahy, mentre per Inter–Empoli Rosanna Palmeri, mamma del giocatore Gagliardini, con la figlia Giulia e Bruno Pizzul. Per seguire Palermo–Atalanta ci saranno Totò Schillaci, Davide Enia ed Omar Fantini, mentre per Sassuolo–Chievo Sara Peluso, Sara Ruggeri e Silvia Clivense Banterle. Per Torino–Pescara assisteranno alla partita Carlo Nesti e Viviana Pavone. Mia Ceran sarà invece in collegamento da Torino e seguirà con Moreno Beretta la partita del Crocetta, squadra torinese di terza divisione che è stata definita la più scarsa d’Italia.