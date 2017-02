Riforma delle pensioni, le ultime novità. In attesa di conoscere gli esiti della riapertura del confronto sulle pensioni a seguito della convocazione di Cgil, Cisl e Uil da parte del Ministro del lavoro Poletti per il 21 febbraio 2017, l’attenzione si sposta sulle misure contenute nella Legge di Bilancio 2017. I sindacati hanno chiesto una proroga della data ufficiale di presentazione delle domande per l’ottava salvaguardia degli esodati.

Pensioni ed ottava salvaguardia.

In una lettera inviata dai segretari confederali di Cgil, Cisl, Uil, Roberto Ghiselli, Maurizio Petriccioli e Domenico Proietti al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti ed al Presidente dell’Inps, Tito Boeri, si affronta l’argomento delle pensioni, in particolare, quello dell’ottava salvaguardia pensionistica per gli esodati. Si legge nella missiva:”Cgil, Cisl e Uil chiedono una proroga della data limite per la presentazione della domanda di accesso all’ottava salvaguardia per gli esodati, in considerazione del ritardo da parte dell’Inps nel rendere disponibili le procedure necessarie per il corretto invio delle domande stesse”.

“Tale procedura”, spiegano i tre dirigenti sindacali, “è stata infatti rilasciata il 17 gennaio e resa pienamente operativa dal 1° febbraio, riducendo di fatto il tempo utile per la presentazione, che scadrà il prossimo 1° marzo”. “Tale proroga,” conclude la lettera, “si rende necessaria per poter garantire l’accesso alla misura di salvaguardia in considerazione del fatto che oltre il termine del 1° marzo il diritto decadrà”.

Pensioni anticipate, part time agevolato. L’analisi di Giuliano Cazzola.

L’economista ed esperto di previdenza Giuliano Cazzola ha analizzato i risultati che l’Inps ha divulgato sulle domande accolte per usufruire del part time agevolato: soltanto duecento contro le trentamila previste dal Governo. “Un clamoroso fallimento che eguaglia quello dell’opzione Tfr in busta paga”, ha affermato Cazzola. L’economista ha ricordato che l’importo della pensione del lavoratore che accede al part time agevolato non subisce decurtazioni. “Tutto secondo i canoni, dunque. Ma il cavallo si è rifiutato di bere”, ha osservato. Cazzola poi ha mostrato i suoi timori riguardo la misura per le pensioni anticipate:”E se anche l’Ape facesse la stessa fine?”.