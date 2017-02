Riforma pensioni, oggi 12 febbraio 2017: le novità su pensioni anticipate, precoci, opzione donna, legge Fornero, fase due di riforma, aspettativa di vita

Riforma pensioni, oggi 12 febbraio 2017, le novità. Le news sul fronte pensioni vedranno la luce in seguito all’incontro tra Governo e sindacati, in cui si troveranno per parlare di riforma delle pensioni. Intanto, l’Usb ha proclamato per l’8 marzo un’agitazione di 24 ore per rispondere all’appello del movimento delle donne “Non una di meno”. Secondo quanto riporta il sito Il Sussidiario, l’Unione sindacale di base, tra le varie motivazioni dello sciopero, segnala il fatto che “non se ne può più delle discriminazioni salariali di genere fatte di livelli contrattuali più bassi, di una retribuzione fino al 20% inferiore a quella degli uomini a parità di mansione, di ricorso massiccio al part time involontario, di lavori non qualificati nonostante una maggiore scolarizzazione, di richiesta di dimissioni in bianco all’atto dell’assunzione, di maggiori contratti atipici e precari da giovani e di pensioni da fame in vecchiaia”.

Riforma pensioni, le ultime dichiarazioni di Elsa Fornero.

Sul fronte pensioni, le ultime news giungono da Elsa Fornero, che in un’intervista a Il Dubbio torna a parlare, tra i vari temi trattati, anche della riforma pensioni che porta il suo nome, e dichiara:”La mia riforma è ancora lì, e politicamente fa molto comodo mantenerla, dando ogni colpa a me. Venendo al merito, tutti dimenticano che quella riforma fu fatta in circostanze eccezionalmente gravi. Avrebbe potuto essere fatta meglio? Ma certo, se avessi avuto tre mesi e non 20 giorni sarebbe stata fatta diversamente; se avessi avuto dati migliori di quelli che ho avuto, forse certi errori e certe strumentalizzazioni si sarebbero potute evitare. Eppure voglio dire che quella riforma è stata, nel panorama italiano, il più grande ribilanciamento delle relazioni economiche tra giovani e anziani degli ultimi vent’anni. Quella riforma tanto vituperata ha sottratto dalle spalle dei giovani una grossa fetta di un debito pensionistico che prima gravava su di loro. Però, togliere un onere che altrimenti avrebbe potuto essere rinviato a domani non porta certo riconoscenza”.

La Fornero affronta anche il problema delle pensioni dei giovani:”Il tema delle pensioni dei giovani è rilevantissimo, ma voglio dire che non si può scrivere oggi una norma che garantisca un minimo pensionistico, perché sarebbe scritta sulla sabbia. Il problema dei giovani non è la mancanza di pensione, ma la mancanza di lavoro. Se lo Stato non è in grado di dare lavoro e retribuzioni adeguate, come può fare promesse pensionistiche? Sarebbero basate sul niente. Solo un lavoro e una retribuzione adeguata sono le premesse per una pensione adeguata”.

La Fornero difende la sua riforma delle pensioni.

La Fornero dalle pagine de Il Dubbio rivendica la sua riforma delle pensioni:”Certo, la riforma ha non dico rimediato, ma comunque corretto la disuguaglianza e l’ingiustizia nei confronti delle generazioni giovani e future. Rimane, è vero, ancora un forte sbilanciamento, ma non va trascurato che le regole del sistema pensionistico di oggi riflettono molte decisioni passate e poco lungimiranti. Penso alle baby pensioni e alle pensioni retributive”.

La sua riforma sulle pensioni è di certo stata oggetto di contestazioni molto dure, soprattutto da parte di Matteo Salvini, Ed alla domanda sul fatto che si stia allentando questa tensione intorno alla sua persona, la Fornero dichiara:”Sì, sta allentando. Però devo dire, poco cristianamente, che io non perdono a Salvini di aver organizzato quelle due manifestazioni sotto la casa dei miei genitori. No, quelle non le perdono perché quella non è stata una contestazione, ma puro e semplice squadrismo”.

Riforma pensioni e legge Fornero, le ultime dichiarazioni di Matteo Salvini.

Intanto, Matteo Salvini, dopo le dichiarazione dell’ex ministro del lavoro, attacca ancora Elsa Fornero e la sua riforma delle pensioni. Il Segretario federale della Lega Nord, commentando le sue recenti dichiarazioni, scrive in un post su Facebook: “Ancora parla… La Fornero dice che non mi perdona… Io credo, invece, che a non perdonare lei siano milioni di italiani rovinati dalla sua legge infame, che cancelleremo non appena saremo al governo. #votosubito”.

Pensioni, fase due del confronto governo sindacati: le ultime dichiarazioni di Carmelo Barbagallo.

Sul fronte pensioni, Carmelo Barbagallo, segretario generale della Uil, torna a insistere sulla necessità di nuovi interventi sulla riforma delle pensioni, come per esempio la staffetta generazionale, di modo che non ci siano persone costrette a fare lavori molto proibitivi oltre una certa età, basti pensare al settore edile. A margine del congresso del sindacato campano, Carmelo Barbagallo, ha ribadito la volontà di riprendere il confronto con il Governo per quanto riguarda i contratti pubblici e la previdenza.

“I lavoratori del pubblico impiego attendono il loro contratto da sette anni. Per fortuna lo scorso 30 novembre abbiamo sottoscritto l’accordo quadro con il precedente Governo, ora – continua Barbagallo – si tratta di rinnovare i contratti dei quattro comparti: già dall’incontro di lunedì prossimo saremo pronti per procedere rapidamente”. Sul versante della previdenza, il leader della Uil afferma come dal prossimo “21 febbraio siamo pronti a riprendere il confronto sulla previdenza, con particolare riferimento al futuro dei giovani: se non si stabiliscono nuove forme previdenziali, a causa del lavoro discontinuo, per loro c’è il rischio di avere problemi anche quando andranno in pensione”.

Pensioni dei lavoratori precoci ed aspettativa di vita, le ultime news.

Sul fronte pensioni dei lavoratori precoci, le news vengono fornite da Flavia Kvesto, del gruppo Facebook Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti, dopo l’incontro con l’onorevole Walter Rizzetto:”Stiamo lavorando x Voi…!! Grazie all’ On. Walter Rizzetto, x il tempo dedicato al nostro colloquio, la modifica della Legge Fornero è una priorità per creare un cambio generazionale e favorire l ‘ entrata nel mondo del lavoro ai giovani. Altra nota dolente ed urgente TOGLIERE L’ASPETTATIVA DI VITA che dal 2019 aumentera’ di 4 mesi..”.

Pensioni anticipate ed opzione donna, le ultime news.

Le ultime news sul fronte pensioni, vengono fornite da Orietta Armiliato all’interno del Comitato Opzione Donna Social, che fa il punto della situazione in merito all’apertura di un nuovo confronto tra governo e sindacati. La vicenda è particolarmente seguita nel gruppo, come sottolinea Blogospot, stante le rivendicazioni portate avanti per l’adozione di provvedimenti che possano finalmente riconoscere i diritti previdenziali delle donne, che risultano spesso penalizzate da situazioni lavorative complesse e al contempo da difficoltà nell’accesso alla quiescenza pubblica.

