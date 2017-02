Festival di Sanremo 2017: Chiara Galiazzo ha incantato il pubblico dell’Ariston. La vincitrice di X Factor 6 è tornata all’Ariston per la terza volta incantando il pubblico con la raffinatezza e l’eleganza che ha contraddistinto il suo brano arrivando tra le 16 in gara nella finale di ieri sera del Festival di Sanremo 2017. Ecco il testo della canzone:

Nessun posto è casa mia

Nessun posto è casa mia

Ho pensato andando via

Soffrirò nei primi giorni ma

So che mi ci abituerò

Ti cercherò nei primi giorni

Poi mi abituerò

Perché si torna sempre dove si è stati bene

E i posti sono semplicemente persone

Partenze improvvise, automobili, asfalto

Le ombre di una notte in provincia

Il coraggio di chi lascia tutto alle spalle e poi ricomincia

Non era la vita che stavamo aspettando ma va bene lo stesso

È l’amore che rende sempre tutto pazzesco

Nessun posto è casa mia

L’ho capito sì… andando via

È sempre dura i primi tempi ma

So che mi ritroverò

Avrò sempre occhi stanchi e mancherai

Poi mi abituerò

Perché si torna sempre dove si è stati bene

E i posti sono semplicemente persone

Voglia di tornare, luci basse, stazioni

Anche se non ci sarà nessuno ad aspettarti

La bellezza di chi nonostante tutto sa perdonarti

Non era la vita che stavamo aspettando ma va bene lo stesso

È l’amore che rende sempre tutto perfetto

È l’amore che passa si ferma un momento, saluta e va via

È l’amore che rende i tuoi silenzi casa mia

Festival di Sanremo 2017: la serata delle cover.

Nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2017, dove brani di grandi artisti saranno reinterpretati e portati sul palco dell’Ariston dalle voci dei cantanti in gara, Chiara Galiazzo ha scelto di proporre Diamante di Zucchero, che è poi stato il superospite italiano nella finale di ieri sabato 11 Febbraio 2017. Sul palco con lei c’era anche Mauro Pagani, che l’ha accompagnata con le note del suo violino. Nonostante la sconfitta con li suo 14° posto nella classifica finale di Sanremo 2017, la rossa Chiara si prepara a un nuovo via, inaugurando la partenza di un percorso sancito dall’uscita dell’omonimo album il 24 febbraio (Sony Music). “Tutte le canzoni del disco mi riflettono completamente e credo di aver fatto un album che mi rappresenta a pieno, ne vado fiera. Metà di questo album è nata nel mio salotto ma non mi definisco completamente cantautrice. Diciamo una mezza cantautrice!», così dice l’artista in conferenza stampa.