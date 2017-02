Sanremo 2017: il bilancio di Maria De Filippi e Carlo Conti dopo la finale. Possono essere fieri del “loro” Festival di Sanremo, Maria De Filippi e Carlo Conti. Cinque serate di intrattenimento, pacato ma impeccabile, per i due conduttori che in questo Festival di Sanremo 2017 si sono scoperti “fratelli” e non hanno risparmiato elogi l’uno per l’altra. Un bilancio dunque più che sorprendente per Carlo Conti, alla sua terza edizione, e Maria De Filippi, per la prima volta al Festival di Sanremo come protagonista.

Sanremo 2017: il bilancio di Maria De Filippi e Carlo Conti, ascolti ed ultime news.

La finale di Sanremo 2017 ha conquistato ascolti da favola con ben 12 milioni di telespettatori incollati a Rai 1, il 58% di share di media. Un risultato difficile da ripetere, il migliore dopo 15 anni. Lo scorso anno la Finale di Sanremo 2016 aveva conquistato 11 milioni 223 mila spettatori con uno share del 52.52%. Ottimo il risultato degli ascolti anche per il Dopofestival con ben 4 milioni 901 mila spettatori ed il 64.81%. Risultati che confermano l’ottima sinergia tra Carlo Conti e Maria De Filippi, coppia non variegatissima ma a modo suo più che funzionante! Una grande vittoria ed una chiusura di una triade splendida per Carlo Conti .