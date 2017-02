Serie A, partite della 24a giornata di Campionato del 12 e 13 febbraio 2017

Serie A, tutte le partite della 24a giornata del 10, 11, 12 e 13 febbraio 2017. Protagonista in questo weekend il calcio con il Campionato della Serie A. Scopriamo tutte le partite della 24a giornata del campionato di Serie A. Tutte le partite della 24a giornata di Campionato del 12 e 13 febbraio 2017.

Si giocano oggi e domani le altre partite della 24a giornata del campionato di calcio di Serie A. Crotone-Roma delle 12.30 si è conclusa con la vittoria dei giallorossi per 0-2. Stasera a Cagliari si disputerà Cagliari-Juventus. Sono al momento in corso i match: Palermo-Atalanta 1-2; Torino-Pescara 3-0; Sassuolo-Chievo 1-1; Inter-Empoli 1-0; Sampdoria-Bologna si giocherà alle 18.00. Domani alle 20.45 Lazio-Milan.

“Arriviamo spesso in area ma con pochi giocatori, almeno quando giochiamo in undici. A Bologna lo abbiamo fatto con più uomini in nove. È un discorso di mentalità e coraggio” ha detto Montella prima del match: “Con Simone ho un ottimo rapporto così come con i laziali in città nonostante sia stato avversario. Ricordo il primo derby contro una Lazio che sembrava invincibile e vincemmo 4-0”.