Tagli e di capelli e tendenze primavera estate 2017: i consigli dell’esperto. La nuova stagione primavera estate 2017 è ormai alle porte in molte donne nasce il desiderio di apportare un cambiamento al proprio look. Il sito Glamour ha di recente pubblicato un’intervista a chi delle cura e delle tendenze dei capelli ne ha fatto il proprio mestiere: stiamo parlando di Federico Faragalli, vero e proprio imprenditore della bellezza e Natural Hair Stylist tra i più apprezzati della capitale. All’esperto si è chiesto quali fossero le tendenze più forti per il 2017 in tema di tagli di capelli, ecco quanto ha dichiarato: “Quest’anno a viaggiare di pari passo saranno tendenze opposte e rivolte a donne dalle personalità davvero diverse: da un lato tagli classici rivisitati in chiave contemporanea, dall’altra veri e propri hairstyle rivoluzionari, look decisi, audaci e dai richiami punk-rock”.

Tagli di capelli 2017: il taglio simbolo del 2017 per l’esperto.

Si è chiesto poi all’esperto quale fosse per lui il taglio simbolo del 2017: “La scelta del taglio è dettata da tanti fattori: la forma del viso, la struttura del capello e anche le abitudini di chi lo indosserà, ma se dovessi scegliere un taglio su tutti non avrei dubbi: il LOB! Per chi ancora non lo conoscesse, questo taglio è stato tra i più amati anche della scorsa stagione: versatile, moderno e pieno di carattere si tratta di una variante leggermente più lunga del più classico BOB, un haisrtyle destrutturato, leggero ma allo stesso tempo corposo e dinamico”.

Per Federico Faragalli la frangia sarà il vero must del 2017, nelle versioni cortissima in stile rockabilly oppure piena, ma anche leggera e vaporosa fino alla frangia da portare a mò di ciuffo laterale. Per quanto riguarda la colorazione la parola d’ordine sarà illuminare!