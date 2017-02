Vincitore Festival di Sanremo 2017 è Francesco Gabbani con Occidentali's Karma

Festival di Sanremo 2017, il vincitore e la classifica ufficiale. Si è appena concluso il sessantasettesimo Festival di Sanremo 2017 con tantissime sorprese ed emozioni. Quello di quest’anno è un Festival che sicuramente lascerà il segno: un Festival con canzoni di qualità che sicuramente continueremo a cantare anche dopo la settimana della Canzone italiana, un Festival che ha regalato grande spettacolo, un Festival caratterizzato dalla conduzione perfetta di Carlo Conti e di Maria De Filippi. Durante la finale appena conclusa abbiamo ascoltato le canzoni dei 16 Big rimasti in gara, che sono state giudicate con i voti del pubblico da casa attraverso il televoto, con le preferenze della giuria demoscopica e della giuria di qualità.

Sanremo 2017, la classifica ufficiale.

Carlo Conti e Maria De Filippi hanno chiuso il televoto ed hanno letto la classifica ufficiale dalla sedicesima alla quarta posizione: Al 16° posto c’è Clementino. Al 15° Alessio Bernabei. Al 14° posto si posiziona Chiara. 13° posto per Marco Masini. Al 12° c’è Lodovica Comello. 11° posto per Michele Zarrillo. 10° posto per Samuel. 9° per Bianca Atzei. All’ 8° posto c’è Elodie. Il 7° posto è di Fabrizio Moro. 6° posto per Sergio. 5° posto per Paola Turci, mentre 4° è Michele Bravi. Sul podio ci sono, dunque, Fiorella Mannoia, Ermal Meta e Francesco Gabbani.

Francesco Gabbani, la vittoria al 67° Festival di Sanremo!

L’emozione è alle stelle, e dall’Ariston ci vengono mostrate le immagini dei tre finalisti che si trovano dietro le quinte. Carlo Conti e Maria De Filippi ricevono finalmente il verdetto: al terzo posto c’è Ermal Meta. Francesco Gabbani dichiara di non aver mai immaginato di contendersi la vittoria tra i Big con una cantante con la C maiuscola come Fiorella Mannoia… Ed è proprio Francesco Gabbani a vincere il 67° Festival di Sanremo! La sua Occidentali’s karma è piaciuta sin dal primo ascolto, e ha messo d’accordo tutti: giovani, bambini, adulti, intellettuali. Vittoria meritata, dunque, per Gabbani, che si presenta in sala stampa felicissimo ed emozionatissimo.