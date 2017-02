Ben 863mila spettatori, la maggioranza di sesso femminile, hanno riempito le sale per l’esordio di Cinquanta sfumature di nero, l’attesissimo sequel di Cinquanta Sfumature di Grigio, che segna il ritorno di Anastasia Steele e Christian Grey, interpretati da Dakota Johnson e Jamie Dornan, che vivono una storia i erotismo e di mister. L’incasso è sopra le righe. 146 milioni di dollari raccolti in pochi giorni nel mondo! L’Italia ha recepito il messaggio e si è rivelata tra i mercati leader a livello mondale, e dopo una domenica da 1.8 milioni di euro, il totale aggiornato del weekend da quattro giorni sale a quota 6.41 milioni di euro, con una media per sala elevatissima di oltre 8mila euro per copia.

I film di Anastasia e Christian, un fenomeno di massa…

Il fenomeno ‘Cinquanta sfumature’, è iniziato due anni fa al cinema. Cinquanta Sfumature di Grigio raccolse 8.6 milioni nei suoi primi quattro giorni di proiezione e chiuse a quota 19.6 milioni di euro, un risultato straordinario ed espressione di un fenomeno cinematografico, di quelli che raramente accadono nel mercato. Questo sequel, a prescindere da un calo fisiologico, si sta già comportando meglio rispetto agli USA, dove ha esordito con un weekend da 46 milioni di dollari, contro gli 85 milioni del primo film, con un calo della metà circa. La situazione sul mercato mondiale dovrebbe invece avvicinarsi al dato italiano, anche se il nostro mercato sembra essere tra quelli leader per il franchise anche di questo nuovo Cinquanta Sfumature, con un risultato ancor più significativo se si pensa che ha dovuto affrontare la concorrenza di una delle edizioni del Festival di Sanremo più seguite nella storia della tv!