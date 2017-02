Alessia Marcuzzi, il look all’Isola dei Famosi. Questa sera lunedì 13 febbraio 2017 andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2017, condotta come sempre da Alessia Marcuzzi, con la partecipazione di Vladimir Luxuria. Secondo le ultime anticipazioni sarà una puntata davvero ricca di eventi e assisteremo ad un’eliminazione davvero fondamentale che potrebbe sconvolgere gli equilibri del gruppo. Sono infatti in nomination Massimo Ceccherini e Nathaly Caldonazzo, due personaggi che nel bene o nel male, hanno fatto parlare di loro. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali Andrea Marcaccini sarà ospite in studio ed avrà la possibilità di dire la sua sulla vicenda che lo ha costretto ad abbandonare l’Isola dei Famosi 2017.

Alessia Marcuzzi: il look all’Isola dei Famosi 2017.

Questa sera lunedì 13 febbraio 2017 andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2017, la quale sarà sicuramente ricca di eventi e colpi di scena. Nella puntata andata in onda lunedì scorso Alessia aveva indossato un abito nero con le spalline sottili e la gonna asimmetrica, impreziosito in vita da una cinta con delle piccole borchie dorate. I capelli erano stati raccolti in una treccia morbida e romantica, mentre le scarpe scelte erano un decollette lucido color oro. Cosa indosserà Alessia nella puntata di questa sera dell’Isola dei Famosi 2017?