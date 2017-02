Amnistia e indulto 2017, Carceri: continua incessante lo sciopero della fame di Rita Bernardini. I tanti messaggi di supporto!

Amnistia e indulto 2017, Carceri, ultime news. Da una settimana Rita Bernardini, Coordinatrice della Presidenza del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale Transpartito, ha ripreso lo sciopero della fame per chiedere lo stralcio della riforma penitenziaria dal Disegno di Legge sul Processo Penale. La L.I.D.U. di Benevento le ha inviato un messaggio di solidarietà e sostegno per la sua lotta non violenta. Il testo reca in calce le firme di Luigi Diego Perifano -Presidente della L.I.D.U. Benevento, e Giuseppe Di Gioia – Segretario della L.I.D.U. Benevento.

Secondo quanto riporta il sito Il vaglio, il testo del messaggio, diffuso alla stampa attraverso una nota, riporta: “Cara Rita, tra qualche giorno riprenderà al Senato la discussione sul ddl inerente la Riforma Penale: la richiesta di stralciare dal ddl la parte relativa alla riforma penitenziaria si basa sulla possibilità di coagulare più facilmente una maggioranza intorno al tema urgente e doloroso della condizione della vita carceraria, e per dare forza a questa richiesta hai deciso di intraprendere nuovamente lo sciopero della fame.

E’ una scelta, ben lo sappiamo, che nasce da una necessità. La necessità di agire per portare un maggior tasso di legalità nelle carceri italiane e per combatterne il sovraffollamento, problema che si sta riproponendo in maniera sempre più forte a causa dell’aumento di duemilacinquecento detenuti nell’ultimo anno. L’esigenza di supportare i detenuti, una volta riacquisita la libertà, nel loro tentativo di reinserimento nella società, l’urgenza di affrontare sia il problema sanitario all’interno delle carceri che quello del difficoltoso meccanismo di accesso alle pene alternative, rendono il tuo impegno e la tua forma di lotta non violenta estremamente utili e significative in questo momento storico. La LIDU di Benevento ti offre il proprio sostegno e la propria solidarietà, apprezzando il tuo impegno in difesa dei diritti umani: ti aspettiamo a Benevento, fra pochi giorni, per discutere, pubblicamente, di problemi e soluzioni per il sistema penitenzio italiano”.

Emergenza carceri, l’onorevole Enza Bruno Bossio a sostegno di Rita Bernardini.

Anche l’onorevole Enza Bruno Bossio, attraverso le pagine dell’agenzia di stampa Dire, manifesta la sua vicinanza all’esponente dei Radicali: “Esprimo vicinanza a Rita Bernardini che da domenica ha ripreso lo sciopero della fame per accendere un faro su delicato tema della legalità nelle carceri. Il problema del sovraffollamento carcerario, del riconoscimento pieno dei diritti ai detenuti, l’esigenza di supportare coloro che riacquistano la libertà nel tentativo di reinserimento nella società, l’urgenza di affrontare sia il problema sanitario all’interno delle carceri sia quello del meccanismo di accesso alle pene alternative sono temi condivisi dalla mia attività parlamentare.

Impegno che si è concretizzato nella presentazione di una proposta di legge in materia di revisione delle norme sul divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia. La mia proposta va nella direzione di dare maggiore rilievo al ruolo del Tribunale di Sorveglianza al fine di superare quegli automatismi che, nell’attuale normativa, rende impossibile la concessione dei benefici penitenziari a causa della presunzione di non rieducatività del reo. Con la mia proposta di legge saranno i Giudici di Sorveglianza ad entrare nel merito del singolo caso valutandolo in concreto e nel merito. Si tenta così di risolvere i seri problemi di costituzionalità che l’attuale sistema dell’ergastolo ostativo pone sotto due profili: quello rieducativo del reo e quello del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità.

Nei prossimi giorni il Senato riprenderà la discussione del disegno di legge sull’ordinamento penitenziario e la richiesta di Rita Bernardini di stralciare dal Ddl la parte relativa alla riforma penitenziaria al fine di dedicare il giusto e congruo spazio di discussione intorno ad una questione dolorosa ed urgente qual è il tema dei diritti dei detenuti, rappresenta una scelta ed una richiesta che non possiamo ignorare”.

Giustizia e Carceri: i numerosi messaggi di sostegno per la Bernardini.

La giornalista Jana Cardinale, in post condiviso sulla pagina Facebook di Rita Bernardini, sottolinea:”Nel silenzio generale, più che mai assordante, Rita Bernardini ha ripreso da sette giorni lo sciopero della fame sul tema della riforma della Giustizia e delle carceri, chiedendo lo stralcio di una parte del dibattito per ottenere al più presto un voto. Da cittadina italiana, semplicemente, vorrei che la questione venisse presa in esame in tutte le sedi opportune”.

Anche l’avvocato Gianpaolo Catanzariti ha rivolto un pensiero all’importante battaglia intrapresa dalla Bernardini da circa una settimana, e ha così commentato la situazione in un post:”A Matera all’inaugurazione dell’Anno giudiziario dei penalisti…

Il Presidente Beniamino Migliucci Unione Camere Penali Italiane indica un percorso da battere con serietà e determinazione: l’iniziativa di un disegno di legge per la separazione delle carriere dei magistrati e l’approvazione in tempi rapidi della parte dedicata al penitenziario dal ddl penale fermo in Senato.

La raccolta firme sul ddl per la separazione delle carriere è una battaglia di grande civiltà non solo giuridica e soprattutto di grande prospettiva per una società moderna e complessa come quella odierna. Altrettanto condivisibile la richiesta pressante dello stralcio dal ddl fermo al Senato della parte che riguarda il penitenziario. Se vogliamo dare un senso al lavoro di elaborazione culturale e giuridica svolto dagli Stati Generali sull’esecuzione penale voluti dal ministro Orlando dobbiamo porre con forza lo stralcio del penitenziario per consentire l’approvazione subito. Rita Bernardini è in sciopero della fame da giorni per questo…..a lei un pensiero”, conclude Catanzariti.