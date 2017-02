Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime ad oggi 13 febbraio 2017

Amnistia e Indulto, Carceri e detenuti: le ultime news ad oggi 13 febbraio 2017. Ecco le ultime news su amnistia e indulto ad oggi 13 febbraio 2017. Domani, martedì 14 febbraio, sono previsti nella calendarizzazione della Commissione Giustizia in Senato i ddl amnistia e indulto.

Carceri e detenuti: ultime news ad oggi 13 febbraio 2017.

Secondo quanto riportato dalla gazzetta augustana lo scorso 9 gennaio presso il Palazzo di Città, è stato presentato il progetto “Fare con meno”, per la prevenzione e minimizzazione dei rifiuti nel territorio di Augusta, e il progetto farà tappa nel carcere. “Un progetto sperimentale, il secondo in Italia – ha detto l’assessore all’Ambiente Danilo Pulvirenti – Tutto avverrà attraverso la progettazione di un percorso facilitato, attività di formazione per operatori e detenuti e co-creazione della compostiera di comunità”.

A Cagliari, secondo quanto riportato da cagliaripad.it, si sarebbe verificata una violenta lite tra due detenuti, denuncia il sindacato Uil-Pa Polizia penitenziaria. Proclamato lo agitazione. “Sono ormai ordinari gli eventi critici nell’Istituto, dove la maggior parte dei detenuti soffre di problemi psichiatrici – ha dichiarato il segretario del sindacato, Michele Cireddu – il Dipartimento ha creato un vero mix esplosivo nell’Istituto cagliaritano dove sono ristretti detenuti con gravi problemi psichiatrici e altri all’alta sicurezza”.

