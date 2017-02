Anticipazioni Beautiful, le trame di lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 gennaio 2017 – «Un soggiorno di lavoro e di imprevisti» – Siamo sempre nel Principato di Monaco. Mentre Steffy e Wyatt si occupano del nuovo servizio fotografico della Spencer, secondo le anticipazioni di Beautiful Liam continua a cercare finanziamenti per la sua nuova fondazione. Ma la vera preoccupazione del giovane è un’altra. Vuole convincere il fratellastro a mettersi in contatto con sua madre Quinn per capire se la donna si trovi o meno a Montecarlo. Liam infatti è convinto – e non sbaglia – di averla intravista tra la folla.

Frattanto che le anticipazioni di Beautiful ci mostrano tutto il travaglio monegasco della delegazione della Forrester e della Spencer recatasi oltre Oceano, andiamo a vedere dove effettivamente si trova la Fuller. In verità Quinn è in albergo con Eric, ma il patriarca teme che la nipote li veda insieme. Eric chiede così all’amante di andarsene, ma proprio mentre i due si salutano con un lungo bacio, Steffy li vede. La ragazza comprende in un lampo che la nuova compagna di suo nonno è Quinn. La sua reazione sarà terribile.