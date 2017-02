C'era una volta Studio Uno: le anticipazioni di stasera e di domani, 13 e 14 febbraio 2017

C’era una volta Studio Uno, la mini serie Rai ambientata a Torino. Stasera e domani andrà in onda su Rai 1 la miniserie C’era una volta Studio Uno, ispirata al mito della trasmissione tv anni Sessanta Studio Uno. Protagoniste sono Alessandra Mastronardi, Diana Del Bufalo e Giusy Buscemi, che interpretano tre ragazze, Giulia, Rita ed Elena che fanno un provino in Rai per poter far parte della trasmissione Studio Uno. La mini serie tv, che vanta della regia di Riccardo Donna, è stata girata per la maggior parte a Torino, presso i teatri “Four Studios” e “TNE”.

C’era una volta Studio Uno, le anticipazioni di oggi e domani: Giulia, Elena e Rita entrano a far parte di Studio Uno!

Giulia fa un provino come segretaria, Diana come cantante ed Elena come ballerina. Giulia viene assunta come segretaria. Rita viene scartata ai provini, ma le viene data comunque la possibilità di lavorare per il programma Rai: non come cantante, come sognava la ragazza, ma come sarta. Elena, invece, entra nel corpo di ballo. Qui si intrecciano le storie di queste tre ragazze, ognuna con i propri problemi e con i propri sogni. Giulia si avvicina sempre di più a Lorenzo, un ragazzo che lavora nel programma, ma non riesce a confessargli che è fidanzata. Rita accetta il lavoro di sarta ma non abbandona il sogno di diventare una cantante. Elena non è ben vista dal coreografo Stefano, ma resta nel corpo di ballo in quanto Luigi, un dirigente Rai, ha un debole per lei…