Detto Fatto: il look di Caterina Balivo. La puntata di oggi di Detto Fatto da il via, come di consueto, alla diretta su Rai due, dalle ore 14.00. La conduttrice Caterina Balivo fa il suo ingresso in studio sfoggiando un outfit sportivo ma elegante al tempo stesso. Camicia con fondo bianco e stampe di stelle in nuance blu e nere, portata all’interno di una mini gonna di jeans dall’effetto consumato e tacchi con cinturino alla caviglia. Capelli sciolti e effetto ondulato con un delicato e sottile collier a donare luce.

Detto Fatto, tutorial e rubriche di oggi 13 febbraio 2017.

Si inizia all’insegna dell’allegria con Gianpaolo Gambi che, vestendo i panni da scimmia, ripropone la coreografia della canzone vincitrice della 67esima edizione del Festival di Sanremo: Occidentali’s Karma. L’argomento di apertura non può non essere che il Festival di Sanremo 2017, da poco conclusosi, dove un video ripropone i momenti più clou: dalla dichiarazione del vincitore al commento degli outfit di Maria De Filippi, fino alle dichiarazioni degli esclusi Gigi D’Alessio e Al Bano.

Detto Fatto: Elena Savò avrà stile da vendere? Ecco la sua collezione.

Protagonista iniziale del programma di Detto Fatto è la presentazione della collezione di Elena Savò dove il candore del bianco, di pantaloni a zampa, a tre quarti e gonne al ginocchio, viene accostato al beige e al color cammello. Cappotto in cachemire vengono abbinati al lino e a collane in metallo dalla doppia funzionalità: possono, infatti, diventare anche eleganti cinture per evidenziare la silhouette. Jacopo, Betty e Giordano, i componenti della giuria, definiscono la collezione versatile e minimalista, con linee semplice e pulite per la presenza del non-colore ma anche una collezione definita internazionale, riprendendo lo stile di una donna americana che esce al mattino. Elena Savò avrà stile da vendere? La giuria da esito positivo.

Detto Fatto: la torta a forma di cuore per festeggiare il 14 Febbraio.

San Valentino è alle porte e per rendere più dolce il giorno della festa degli innamorati non può mancare un dolce a forma di cuore con muse al cioccolato bianco e una glassa in un brillante colore rosso, mentre riso soffiato e frollini sbriciolati fanno da cornice. La realizzazione di questo dolce dedicato all’amore è affidata alle mani sapienti dei maestro di pasticceria Alessandro Servida. Una fragola tagliata posta al lato del cuore e ricci di cioccolato fondente impreziosiranno il tutto. Buon appetito e soprattutto Viva l’Amore!

Detto Fatto: la make-up artist Lina Powder propone un trucco Anni 50’ da pin-up.

Per il tutorial di trucco e parrucco arriva una ventata direttamente dagli anni 50. Per i capelli anni 50 viene riproposto con uno chignon basso con fiocco e boccoli sulla parte alta della testa, sapientemente fermati. Le sopracciglia devono avere una forma ad ali di gabbiano mentre le ciglia finte sono ciò che non deve mancare se si vuole avere un perfetto look anni 50’. L’ombretto viene applicato in modo da creare effetti chiaro/scuro: negli anni 50’ l’obiettivo era esasperare lo sguardo e averlo un po’ gli occhi da vamp. Per completare il tutto il fard molto deve essere di un colore molto acceso e le labbra rigorosamente rosso fiammante. Un neo malizioso disegnato con la matita color caffè completerà il look. Tutto è stato sapientemente realizzato dalla make-up artist Lina Powder.