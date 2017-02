Guida tv, i programmi tv su Rai, Mediaset e La7 di martedì 14 febbraio 2017

Guida tv completa di martedì 14 febbraio 2017: tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi tv che andranno in onda martedì sera, 14 febbraio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda la seconda puntata della fiction C’era una volta Studio Uno. Su Canale 5, invece, vedremo la partita di calcio della Champions League tra Paris Saint Germain e Barcellona. Vediamo in dettaglio la programmazione tv della serata ed alcune anticipazioni.

La guida tv di martedì 14 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Su Rai 1 andrà in onda la seconda puntata della fiction C’era una volta Studio Uno, con Alessandra Mastronardi, Diana Del Bufalo e Giusy Buscemi. Lunedì 13 e martedì 14 febbraio 2017 vanno in onda due puntate della miniserie C’era una volta Studio Uno per rendere omaggio ad uno dei varietà più amati della storia della televisione italiana degli anni Sessanta. Su Rai 2 verrà trasmesso il programma Boss in incognito, trasmissione in cui gli imprenditore decidono di camuffarsi come semplici dipendenti delle proprie aziende per valutare il lavoro dei dipendenti assunti. Su Rai 3 verrà trasmesso il film Lincoln., film biografico di Steven Spielberg che racconta gli ultimi mesi di vita di Lincoln. In particolare, si racconta dell’abolizione della schiavitù.

La guida tv di martedì 14 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rete 4, Canale 5, Italia 1.

Su Rete 4 vedremo il film Forrest Gump. Siamo nella metà degli anni Quaranta negli USA, e Forrest Gump è un uomo dotato di un’intelligenza inferiore alla norma. Nonostante dei problemi motori, Forrest diventa prima un corridore, poi un campione di baseball. Un giorno, seduto su una panchina, inizia a raccontare la suta storia…

Su Canale 5 andrà in onda vedremo la partita di calcio della Champions League tra Paris Saint Germain e Barcellona. Su Italia 1 andrà in onda, invece, il telefilm Supergirl. Lillian, cerca di constringere Supergirl ad aderire all’organizzazione tenendo in ostaggio Mon El. Lillian riesce ad imprigionare anche Kara…

Guida tv: i programmi tv di martedì 14 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news su La7.

Martedì sera, 14 febbraio 2017, su La7 andrà in onda il programma di attualità e di approfondimento condotto da Giovanni Floris con la partecipazione di Crozza Di martedì.