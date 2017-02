Il Segreto, anticipazioni settimana del 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 febbraio 2017: «La doppia faccia di Francisca». Nel suo tentativo di far saltare il matrimonio di Lucas Moliner e Sol, le anticipazioni de Il Segreto ci mostrano che Francisca va dai due fidanzati, facendo mostra di voler far loro gli auguri. Ma tirando fuori di fronte al medico l’argomento della sua ex innamorata, Aurora, fuggita proprio il giorno delle nozze, in realtà la Montenegro cerca solo di seminare zizzania. Oltre a ciò donna Francisca sparla della coppia in paese.

«Due matrimoni in uno». Il Segreto, anticipazioni settimana del 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 febbraio 2017

Secondo le anticipazioni de Il Segreto, questo comportamento della Montenegro, provoca una dura reazione di Severo contro la nobildonna, che sta attaccando anche Candela, con cui presto convolerà a nozze. Tuttavia questa volta sembra che gli intrighi di donna Francisca non stiano funzionando più di tanto, perché Santacruz, la bella pasticciera, Sol e Lucas hanno felicemente deciso di sposarsi tutti insieme. Verde di rabbia si fa la Montenegro, quando viene a sapere tutto ciò dal fedele Mauricio. In seguito il capomastro subisce il rimprovero di Fe per il fatto di assecondare sempre e comunque la signora della Villa.

«Una truffa di Onésimo sventata!» Il Segreto, anticipazioni settimana del 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 febbraio 2017

Questa divergenza tra Mauricio e Fe non compromette tuttavia il loro rapporto, tant’è che le anticipazioni de Ii Segreto ci fanno vedere che quando Onésimo propone alla buona – ma tanto ingenua! – domestica di entrare in una fantomatica società finalizzata ad un imprecisato affare per il quale vuole ben seicento pesetas, Mauricio interviene per sventare la truffa. La povera Fe infatti non ha tutti quei soldi, e si rivolge a Francisca, che non glie li dà, ma il capomastro risolve il problema alla fonte, dicendo a Onésimo di sparire dalla loro vista! Tutto questo ovviamente accresce il dubbio su che pesce sia il presunto cugino dei Mirañar, e soprattutto su chi veramente sia…

«Di certe stranezze di Hernando». Il Segreto, anticipazioni settimana del 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 febbraio 2017

Nel frattempo le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Hernando viene a sapere che la nave sulla quale viaggiava Camila è affondata, ma lei è sopravvissuta. Il Dos Casas continua con i suoi lavori di ricanalizzazione dell’acqua termale, e quando Camila arriva, improvvisamente parte, lasciando la sua pupilla Beatriz sola con sua moglie, che si sente ferita da questo comportamento, e si sfoga con la ragazzina. Oltre tutto Hernando dichiara di non amare Camila e la lascia, salvo poi innervosirsi nel venire a sapere delle frequentazioni della donna in sua assenza. Prado infine ha deciso: parte con Jamie per Madrid, giurando però eterno amore a Matías.