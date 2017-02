Daytime Isola dei famosi 2017 Ed. 12, il daytime di oggi lunedì 13 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni. Appuntamento stasera con una nuova puntata dell’Isola dei famosi 2017 Ed. 12 su Canale 5. Anche oggi andrà in onda il daytime dell’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 su Canale 5 e su Italia 1 in attesa di conoscere i dettagli della puntata in diretta con Alessia Marcuzzi e Vladimir Luxuria. Scopriamo quali sono le ultime news sul daytime dell’Isola dei Famosi 2017 Ed.12.

Isola dei famosi 2017 Ed.12: il daytime e le ultime news dall’Isola.

Prosegue l’avventura dei naufraghi dell’Isola ed ogni giorno, nel daytime dell’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 scopriamo quanto accade sulle sabbie dorate dell’Honduras. Protagonisti dell’Isola dei Famosi 2017 sono Nathalie Caldonazzo, Massimo Ceccherini, Nancy Coppola, Samantha De Grenet, Raz Degan, Eva Grimaldi, Giulio Base, Malena, Moreno, Simone Susinna, Giacomo Urtis e Giulia Calcaterra. Come saranno gli animi dei nominati Nathaly Caldonazzo e Massimo Ceccherini? Uno tra loro due sarà scelto dal televoto per lasciare l’isola. Stasera in puntata sarà ospite Andrea Marcaccini espulso per la violazione del regolamento e vedremo in studio anche la modella Dayane Mello, la prima eliminata.

Si è parlato di un possibile avvicinamento tra Malena e Moreno, cosa è successo in queste ultime ore? Lo scopriremo a breve nel daytime dell’Isola dei Famosi 2017 Ed.12 di oggi lunedì 13 febbraio.

