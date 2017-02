Isola dei Famosi 2017, eliminato della puntata di lunedì 13 febbraio 2017. Nella puntata dell’Isola dei Famosi 2017 andata in onda in prima serata lunedì 13 febbraio 2017 i due concorrenti al televoto erano Nathaly Caldonazzo e Massimo Ceccherini. Entrambi sono stati due personalità molto molto forti all’interno dell’Isola dei Famosi 2017 e non poche volte sono stati al centro delle polemiche. Il pubblico sovrano aveva il compito di decidere chi tra loro due dovesse definitivamente abbandonare l’Isola dei Famosi 2017. Massimo ha più volte manifestato la volontà di mettere fine al suo percorso all’Isola dei Famosi 2017 a causa delle numerosissime difficoltà che i naufraghi sono costretti a fronteggiare, ma il pubblico sovrano ha preferito eliminare Nathaly Caldonazzo.

Isola dei Famosi 2017: eliminato è Nathaly Caldonazzo.

L’eliminato dell’Isola dei Famosi 2017 della puntata di questa sera lunedì 13 febbraio 2017 è Nathaly Caldonazzo. L’attrice ha esultato dopo la lettura del verdetto ed Alessia le ha chiesto se lei non fosse più entusiasta di stare sull’Isola dei Famosi 2017 e Nathaly ha risposto che non ne poteva più dei mosquitos e che in ogni caso le dispiaceva porre fine a questa avventura. Nonostante le continue liti tra Nathaly e Nancy le due si sono abbracciate e salutate, augurandosi un reciproco in bocca al lupo. Massimo Ceccherini può quindi continuare il suo percorso all’Isola dei Famosi 2017.