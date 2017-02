Isola dei Famosi 2017, la diretta di questa sera 13 febbraio 2017. Questa sera lunedì 13 febbraio 2017 andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2017, in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi e la partecipazione di Vladimir Luxuria in veste di opinionista. Secondo le ultime anticipazioni la puntata sarà ricca di eventi e di colpi di scena, a partire dalla nomination che vede al televoto Massimo Ceccherini e Nathaly Caldonazzo. I due sono considerati dei personaggi forti all’interno dell’Isola dei Famosi 2017 ed entrambi hanno avuto modo di farsi vedere, sia per i loro aspetti negativi che positivi. sarà quindi una vera e propria battaglia che potrebbe sconvolgere gli equilibri del gruppo.

Isola dei Famosi 2017,anticipazioni: Andrea Marcaccini e Dayane Mello in studio.

Questa sera lunedì 13 febbraio 2017 ci sarà una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2017 che seguiremo in diretta. L’appuntamento in prima serata su Canale 5 si preannuncia ricchissimo di eventi e di colpi di scena. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali dovrebbero essere presenti in studio i due concorrenti che sono stati eliminati la scorsa settimana dall’Isola dei Famosi 2017. In primis Andrea Marcaccini sarà presente per spiegare la sua versione della vicenda che lo ha costretto ad abbandonare il reality, mentre Dayane Mello ci parlerà del suo ritorno alla vita di tutti i giorni.