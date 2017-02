Riforma delle pensioni. La riforma delle pensioni sta per entrare in una seconda fase. Il Ministro del lavoro, Giuliano Poletti, ha convocato i sindacati per il 21 febbraio. Nel corso del meeting l’argomento sul tavolo saranno le pensioni, con un’analisi delle misure già attive e quelle che saranno predisposte in futuro. Le motivazioni alla base della nuova convocazione sono state illustrate dal Ministro nel corso di un’intervista al Corriere della Sera. “Ho convocato i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil per aprire la discussione sulla fase due della riforma previdenziale e ad affrontare i temi delle pensioni dei giovani lavoratori, in particolare quelli con carriere discontinue”, ha rivelato Poletti.

Pensioni future. L’analisi del Ministro Poletti.

Nel corso della seconda fase del confronto sulle pensioni si cercherà, dunque, di guardare lontano e pensare ai giovani. Le pensioni future saranno tra gli obiettivi dei nuovi interventi sul sistema previdenziale. Per Poletti i giovani subiscono gli effetti della crisi economica, del blocco del turn over nel pubblico impiego e della riforma Fornero che ha alzato l’età per la pensione. Per porre rimedio “c’è bisogno di crescita dell’economia”, sostiene Poletti e inoltre “di introdurre la flessibilità in uscita sulle pensioni, come il Governo sta facendo, e di favorire l’alternanza scuola lavoro”.

Riforma delle pensioni. Il contenuto del verbale d’intesa tra Governo e sindacati.

Nel verbale d’intesa sulle pensioni firmato dal Governo Renzi ed i sindacati lo scorso 28 settembre sono indicati alcuni temi che si dovrebbero sviluppare nella seconda fase del confronto. Tra di essi, in riferimento alle pensioni future, si è deciso di valutare la possibilità di introdurre una pensione contributiva di garanzia, legata agli anni di contributi e all’età di uscita, al fine di garantire l’adeguatezza delle pensioni medio-basse.

In aggiunta, nel verbale sulle pensioni si è deciso di affrontare il tema dell’adeguamento alla speranza di vita e di valutare la possibilità di differenziare o superare le attuali forme di adeguamento per alcune categorie di lavoratori in modo da tenere conto delle diversità nelle speranze di vita.

Pensioni anticipate, Ape. Le precisazioni di Poletti.

Il ministro del lavoro Poletti, nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, ha affrontato anche il tema delle pensioni anticipate ed ha chiarito che le categorie che potranno accedere all’Ape agevolata non subiranno modifiche. Non saranno inclusi, dunque, gli invalidi civili con una percentuale di invalidità inferiore a quella stabilita. “Noi dobbiamo applicare la legge con un decreto che sarà emanato entro i primi di marzo”, ha affermato il Ministro.

“Le categorie ammesse all’Ape agevolata sono definite dalla legge, così come la percentuale per l’invalidità civile. Non possiamo modificare queste cose con un provvedimento applicativo. Le soluzioni che abbiamo trovato, d’intesa coi sindacati, sono un punto di equilibrio tra equità, flessibilità e vincoli di bilancio”, ha precisato.

Pensioni, ottava salvaguardia per gli esodati

In riferimento alle pensioni ed all’ottava salvaguardia per gli esodati, i sindacati hanno chiesto la proroga dei termini delle domande a causa del ritardo dell’Inps nel rendere disponibili le procedure necessarie per il corretto invio delle domande stesse. Come riportato dall’Inca tale procedura è stata, infatti rilasciata il 17 gennaio e resa pienamente operativa dal 1°febbraio, riducendo di fatto il tempo utile per la presentazione che scadrà il prossimo 1° marzo.

Per i sindacati la proroga dei termini si rende necessaria per poter garantire l’accesso alla misura di salvaguardia in considerazione del fatto che oltre il termine del 1°marzo il diritto decadrà, così come peraltro ribadito nella circolare n. 11 del 26 gennaio 2017.

Pensioni, Part time verticale.

L’inca Cgil ha analizzato un altro argomento legato alle pensioni: il part time verticale. il patronato della Cgil ha chiarito che per il diritto a pensione, il part time verticale ciclico resta ancorato alle disposizioni operative indicate dall’Inps nella circolare n. 246 del 1986. E per l’Istituto previdenziale pubblico non ci sono deroghe finché non si modifica la normativa di riferimento.

Perciò, segnala l’Inca, l’Inps continuerà a calcolare l’anzianità contributiva di questi lavoratori sulla base dell’effettivo lavoro, escludendo i periodi non lavorati, fino a quando non interverrà il legislatore. “Un singolare modo di procedere e uno scarica barile di responsabilità”, commenta Morena Piccinini, presidente Inca, “che rischia di ingigantire ancora di più le pendenze giudiziarie dell’Inps, per le quali la soccombenza è quasi matematicamente certa, considerando i numerosi ricorsi legali già persi”.

La pretesa dell’Inps”, spiega Piccinini,” è quella di calcolare l’anzianità contributiva esclusivamente sui periodi di effettiva prestazione lavorativa, anche nel caso in cui la retribuzione annuale è superiore al minimale previsto per l’accredito contributivo dell’intero anno. In tal modo, i periodi di non lavoro prestabiliti dal contratto non vengono valorizzati per il diritto a pensione, nonostante non ci sia nessuna sospensione contrattuale. Tant’è vero che tali periodi non sono coperti nemmeno dalla disoccupazione. “Si tratta di una discriminazione se si considera che a parità di orario annuale e di retribuzione, il lavoratore a part time orizzontale ha diritto all’accredito dell’intero anno”, spiega Piccinini.

“La giurisprudenza ha infinite volte ribadito il concetto”, chiarisce ancora, “ma per l’Inps, estraneo dall’applicare il buon senso, occorre una modifica di legge per rendere esigibile il diritto a pensione per questi lavoratori; anche se comportandosi così crea di fatto un trattamento ingiustificatamente discriminatorio tra chi è in part time orizzontale (quando si lavora con un orario ridotto, ma spalmato per l’intera settimana) e chi invece per le peculiari specificità dell’attività lavora in periodi prestabiliti e non in continuità”.