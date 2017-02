San Valentino 2017, gli eventi nella città di Milano nel giorno della Festa degli innamorati. Nel capoluogo lombardo sono tanti gli eventi organizzati in occasione di San Valentino. Per il 14 febbraio 2017 sarà infatti possibile compiere diverse attività e partecipare a numerosi eventi organizzati nella città di Milano per Festeggiare San Valentino 2017. In occasione di San Valentino per le persone in cerca di un evento culturale sarà perfetto “Innamoratevi di Leonardo” in piazza della Scala visitando in coppia la mostra Leonardo 3 dedicata al genio in Galleria Vittorio Emanuele II.

San Valentino 2017, gli eventi e mostre nella città di Milano.

Tanti sono i ristoranti del centro che in occasione della Festa di San Valentino 2017 propongono menu dedicati e speciali per le cene tra innamorati. Tra le mostre a Milano nel giorno di San Valentino 2017 ci sono “Bellotto e Canaletto. Lo stupore e la luce” fino al 5 marzo in mostra alle Gallerie d’Italia; “Give me yesterday” fino al 12 marzo alla Fondazione Prada, “Le avventure di un esploratore – Antonio Raimondi e la scoperta del Perù” fino al 26 febbraio al Mudec MOSTRE e ancora “Exoteric Gate”, fino all’11 marzo la Statale si trasforma in un museo a cielo aperto; possibile fino al 19 febbraio alla Ambrosiana vedere un dipinto di Caravaggio proveniente da Roma.