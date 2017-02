Tagli di capelli corti primavera estate 2017: il ritorno dello shatush. Le ultime tendenze, in tema di capelli primavera estate 2017, già impazzano sul web. I tagli di capelli corti vanno per la maggiore e saranno i protagonisti per la prossima stagione. Pratici, unici e iper-femminili saranno accompagnati da colorazioni che ne evidenzieranno i volumi. Parlando dello shatush chi lo dice che non possa essere abbinato ai capelli corti?Lo shatush è un metodo di decolorazione applicabile sulle lunghezze in maniera irregolare che permette di schiarire i capelli di qualche tono. Quando viene realizzato a regola d’arte è capace di donare alla chioma un effetto naturale come baciata dal sole, in ricordo dell’estate. L’effetto wow sarà assicurato!

Tagli di capelli corti primavera estate 2017: per capelli ricci, mossi e lisci.

Sui capelli corti con base castano chiaro/biondo, è perfetta soprattutto per capelli ricci o mossi dove si riesce a dare più profondità alla base alleggerendo lunghezze e punte con schiariture anche lievi donando tridimensionalità al taglio. Per chi ha i capelli lisci si può lavorare su un ciuffo lungo portato lateralmente, e su questo dar vita alla schiaritura. È un look che si adatta facilmente a tutti i tipi di pelle, personalizzando la nuance più adatta a ogni volto. Un’idea da copiare è lanciata dalla cantante Rihanna che del suo taglio corto ha fatto una vera e propria opera d’arte: base scura con schiariture bionde che percorrono il suo ciuffo laterale e rasatura al lato.