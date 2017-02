Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: lo sfogo di Luca Onestini. Nella puntata di oggi del programma di Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi in onda dal lunedì al venerdì su canale cinque alle ore 14.45 circa, secondo le ultime news e anticipazioni assisteremo alle vicende del Trono Classico. Il tronista Luca, ex corteggiatrice di Clarissa, si sfogherà con la redazione del programma a causa di alcune mancate reazioni delle sue corteggiatrici. Per questo motivo, Luca ha deciso di non portare Giulia in esterna. In studio, Giulia spiegherà i motivi del suo comportamento. Poco dopo, andrà in onda il filmato con la reazione di Soleil. Intanto gli interrogativi, su cosa avrà scelto di fare Sonia Lorenzini,nei confronti del corteggiatore Federico, di cui si sospetta un complotto, arieggiano nelle menti dei fan. Dopo tutto quello che è successo tra Sonia e Federico, i dubbi ci sono e sono tanti. Probabilmente i due si sono anche visti dopo la puntata e avranno magari fatto anche delle esterne ma per sapere il resto non ci resta che attendere.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: speciale puntata San Valentino.

Intanto San Valentino è vicino e perché non proporre una puntata speciale dedicata all’amore? Detto, fatto: sei le coppie che ritorneranno all’interno della trasmissione di Uomini e Donne, raccontando il loro percorso e il susseguirsi della loro storia d’amore senza telecamere. Le sei coppie, molto amate dal pubblico che segue la trasmissione, ritorneranno in studio per la registrazione speciale di Uomini e Donne e saranno: Andrea Damante e Giulia De Lellis, Claudio Sona e Mario Serpa, Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo, Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani, Federico Gregucci e Clarissa Marchese.