Isola dei famosi 2017 Ed. 12, il daytime e le news di oggi 14 febbraio 2017. Nuove emozioni e tante sorprese nella terza puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi 2017. In apertura della puntata abbiamo conosciuto il nome dell’eliminato. In nomination c’erano Massimo Ceccherini e Nathaly Caldonazzo che in settimana hanno vissuto ansie e tensioni dovute alla nomination ricevuta. Alessia Marcuzzi chiude il televoto, e a dover lasciare l’isola è Nathaly. Salutata l’ex naufraga, i concorrenti si sono cimentati nella prova evolutiva, che ha permesso a molti di loro di raggiungere un nuovo traguardo: l’Isola dei Metalli!

Isola dei famosi 2017 Ed. 12, Raz e Giacomo in nomination.

Arriva il momento delle nomination della settimana. A prendere più voti da parte dei compagni sono, stavolta, Raz Degan e Giacomo Urtis. Come si comporteranno i naufraghi in questa settimana? Oggi, tra l’altro, è San Valentino, e sembra che sull’Isola stia nascendo una simpatia tra Moreno e Malena… Tutte le news nel daytime di oggi pomeriggio!