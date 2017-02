Al Bano e Costantino Vitagliano: scoppia la lite in diretta

Al Bano escluso dal festival: ospite nella trasmissione “Parliamone Sabato”. Si è conclusa la 67esima edizione del Festival di Sanremo 2017 con la vittoria di Francesco Gabbani con la sua Occidentali’s Karma. Al termine del Festival di Sanremo 2017 non sono mancate le polemiche: dal plagio di Fiorella Mannoia, al manifestare il proprio dissenso per l’esclusione di Gigi D’Alessio, all’ovazione del pubblico all’esclusione di Al Bano. L’ultima polemica riguarda proprio il cantante pugliese Al Bano che durante un’ospitata Al Bano ha litigato con Costantino Vitagliano, ex tronista di Uomini e Donne nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip. Il tutto è avvenuto nel programma “Parliamone sabato”, programma televisivo condotto da Paola Perego. Che il cantate pugliese Al Bano abbia un temperamento forte questo si sa ma cosa ha scatenato la sua rabbia?

Al Bano e Costantino Vitagliano: la domanda che accende la lite tra i due.

Al Bano era in collegamento con la trasmissione per commentare il Festival di Sanremo 2017 e la sua esclusione con la canzone “Di rose e di spine”. Costantino Vitagliano anch’egli ospite in studio ha posto una domanda poco gradita chiedendo del suo privato e le ultime news sulla sua compagna Loredana Lecciso. Il cantante ha risposto in maniera visibilmente contraria dicendo che a lui non doveva per nulla importare. Costantino ha cercato di minimizzare quanto possibile dicendo che se Al Bano si comporta così con lui è perché gli vuole bene. Tutto ciò non ha fatto nient’altro che aggravare la situazione e i toni della discussione dove Al Bano ha rimarcato che solo una persona come lui avrebbe potuto porre quella domanda. La parola fine alla questione è stata posta da Al Bano con una frecciatina mirata a Costantino dicendo: “ Una volta esisteva un Costantino, che è vissuto tantissimi anni prima di te, il quale diceva ‘in hoc signo vinces’, invece tu perdi”. Così è terminata la lite televisiva, sarà davvero conclusa o ci sarà un prosieguo a distanza?