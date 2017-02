Amnistia e indulto 2017, l'obiettivo ed il significato dello sciopero intrapreso dalla Bernardini!

Amnistia e indulto 2017, ultime news. Dalla mezzanotte di domenica 5 febbraio, Rita Bernardini, coordinatrice della presidenza del Partito Radicale, ha ripreso lo sciopero della fame per l’Amnistia, l’indulto, la riforma della giustizia, la rimozione di tutto ciò che rende illegale l’esecuzione penale, ivi compresi l’ergastolo ostativo e il 41- bis. L’obiettivo principale dello sciopero è quello di chiedere ancora una volta che la discussione e l’approvazione della riforma dell’ordinamento penitenziario sia estrapolata dal ddl penale, di cui il Senato dovrebbe riprendere l’esame tra non meno di dieci giorni.

Amnistia, indulto e riforma dell’ordinamento penale.

Come sottolinea Il Dubbio, la richiesta dei radicali ha un senso ben preciso: la delega sull’ordinamento penitenziario non è divisiva e trova l’appoggio di gran parte dell’opposizione, mentre la riforma complessiva del processo penale trova ostacoli non solo dall’opposizione ma anche all’interno della stessa maggioranza. Il ddl predisposto – da tempo dal ministro della Giustizia Andrea Orlando, ha avuto un percorso tormentato, per riapprodare la settimana scorsa nell’agenda di Palazzo Madama.

Il significato della sciopero della fame di Rita Bernardini.

Lo sciopero della fame è una battaglia intrapresa dall’esponente radicale che si inserisce in quella più generale sul sistema carcerario. In un anno ci sono stati 2500 detenuti in più e i numeri ci dicono che il sovraffollamento è in ripresa. Rita Bernardini con il suo sciopero della fame chiede che si affronti questa emergenza che l’indulto e l’amnistia appaiono sempre di più dei provvedimenti indispensabili per ristabilire la legalità all’interno dei penitenziari italiani.