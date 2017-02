Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le news ad oggi 14 febbraio 2017

Amnistia e Indulto, Carceri e detenuti: le ultime news ad oggi 14 febbraio 2017. Secondo la calendarizzazione ufficiale della Commissione Giustizia in Senato i ddl amnistia e indulto saranno proprio oggi oggetto di esame congiunto a partire dalle 15.30. Ecco intanto le ultime notizie sul fronte carceri e detenuti.

Carceri e detenuti: ultime news ad oggi 14 febbraio 2017.

Sul Mattino di Padova, in un articolo di ieri 13 febbraio 2017 si tratta il delicato tema delle famiglie dei detenuti. “Lo Stato non può e non deve trattare come colpevoli delle persone, la cui condizione è davvero terribilmente vicina a quella delle vittime. Esiste un aspetto di tutte le vicende originate dalla carcerazione di una persona che è pressoché sconosciuto all’opinione pubblica, generalmente poco interessata a racconti di carcere e detenuti: sono le sofferenze vissute dai famigliari di chi sta in carcere. Che vivono anch’essi l’esperienza del carcere, e lo fanno in modo silenzioso, fornendo un sostegno morale ed economico al proprio caro. Anche loro subiscono l’impatto con le regole dell’istituzione penitenziaria, che spesso non tengono in giusta considerazione l’importanza dei sentimenti, che sono invece il collante fondamentale per il mantenimento dei rapporti familiari e delle relazioni affettive” scrive Andrea D.

Ancora difficile la situazione delle carceri della Toscana. Arezzonotizie cita i numeri delle carceri di Arezzo, Pistoia, a Livorno, a Porto Azzurro, a Volterra. “Sulla carta i posti a disposizione nelle case circondariali per i detenuti toscani ci sono: 3.334 per 3.287 detenuti. Ma a guardare oltre, a toccare con mano la realtà, si scopre che il conto non torna. Perché molte di queste strutture – compresa quella di Arezzo – da tempo hanno una disponibilità ridotta a causa di lavori di ristrutturazione che ne impediscono la completa fruibilità” scrive riportando la lettera alle istituzioni inviata dalla Federazione Nazionale Sicurezza Cisl. E mentre strutture come Arezzo ospitano 26 persone invece di 101 ci sono strutture come Prato o San Gimignano, Massa o Sollicciano in sovrannumero.

