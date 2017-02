Anticipazioni Beautiful le trame di martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 febbraio 2017 – Secondo le anticipazioni di Beautiful, Liam è persuaso di aver visto Quinn aggirarsi tra la folla a Montecarlo e lo confida a Wyatt. Il fratello però non gli crede, e pensa si tratti delle sue solite paranoie. Nel frattempo, Steffy, dopo aver visto e inseguito la Fuller, la diffida dall’avvicinarsi a Eric. Al che Quinn va da Wyatt e gli confessa il motivo per cui si trova nel principato. Dall’altra parte dell’oceano, intanto, Brooke e Ridge si confidano e si confrontano a proposito della fine delle loro storie.

Secondo le anticipazioni di Beautiful, Wyatt e Steffy sono sconvolti dalla notizia della relazione tra Eric e Quinn e si oppongono con tenacia chiedendo ad entrambi di chiuderla immediatamente. Quinn però non vuole rinunciarvi e chiede a Eric di difendere il loro rapporto. La Fuller si sente cambiata e vuole avere una seconda possibilità con la famiglia Forrester e con Steffy in particolare. Eric è combattuto, non vuole ferire la nipote ma al contempo è innamorato di Quinn. Frattanto Ridge, parlando con Brooke, dice che è preoccupato per suo padre, che si sente molto solo da quando Stephanie è morta. Perciò lui e Brooke pensano di trovargli una donna che gli stia accanto.