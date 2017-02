Anticipazioni Una vita – Acacias 38, le trame di martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 febbraio 2017 – Secondo le anticipazioni di Una vita – Acacias 38, Maximiliano è testimone del furto di una grande somma di denaro da parte di Lourdes e avverte subito Trini. Lourdes sta per scappare con il maltolto, ma Trini riesce a fermarla. Le due hanno un duro scontro, mentre Ramón accorre richiamato dalle grida, ma Lourdes riesce a fuggire. Cayetana ottiene i brevetti di Germán per l’Opera che vuol fondare. Teresa sta per abbandonare Acacias, ma Fabiana le chiede di passare prima in soffitta dove vuole leggerle una lettera. La Sierra si ferma e resta sbigottita: si tratta della ninna nanna che le cantava la sua domestica quando era bambina. Una catena di ricordi riaffiora…

Secondo le anticipazioni di Una vita – Acacias 38, Teresa, di fronte alle parole della ninnananna di Fabiana, inizia a rimettere insieme i pezzi del suo passato, quindi si scaglia contro la domestica, convinta che stia tramando qualcosa. Fabiana informa subito Cayetana. Nella fuga, Lourdes cade per le scale e subisce lesioni gravissime. In fin di vita la donna, confessa a Ramón di aver finto il suicidio per poter vivere libera con il suo amante in Argentina, e di essere ritornata solo per rubargli i soldi necessari per farlo uscire di prigione.