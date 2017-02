Ballando con le stelle 2017, anticipazioni e news: i nomi ufficiali dei primi concorrenti!

Ballando con le Stelle 2017, anticipazioni e news. Tra pochi prenderà il via la nuova edizione dello show di Rai 1 Ballando con le Stelle 2017, condotto da Milly Carlucci. Il nome del primo concorrente ufficiale dell’edizione 2017 di Ballando con le Stelle è quello di Alba Parietti. La showgirl ha deciso di accettare la sfida che le ha lanciato Milly Carlucci e di scendere sulla pista da ballo della nota trasmissione di successo di Rai 1.

Ballando con le stelle 2017, anticipazioni e news: i nomi dei primi concorrenti.

Qualche giorno fa Milly Carlucci aveva pubblicato sul social la foto di una bambina in sella ad un cavallo chiedendo ai suoi follower di indovinarene l’identità, visto che si trattava del primo membro ufficiale del cast del suo show. Molti avevano riconosciuto in quella bimba proprio la Parietti. La conferma definitiva è arrivata solamente durante il programma domenicale di Massimo Giletti ‘L’Arena‘. Alba, potrà mettere in mostra le sue doti ballerine e utilizzare la sua verve per battere la concorrenza, che, ha detto la Carlucci, quest’anno sarà più agguerrita che mai.

Tra gli altri dovrebbe essere nel cast anche l’attrice Giuliana De Sio. Secondo le prime indiscrezioni diffuse da Novella2000, dovrebbero far parte del cast anche Anna Galiena, Martina Stella, Christopher Leoni, Simone Montedoro, il campione olimpico Fabio Basile, e ancora Martin Castrogiovanni.