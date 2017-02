Belen Rodriguez, ultime news gossip ad oggi 14 febbraio 2017!

Belen Rodriguez ultime news. Belen Rodriguez si è raccontata in un’intervista al magazine ‘Sette‘, spiegando i motivi che l’hanno spinta ad andare dallo psicanalista.”Da un anno vado dalla psicoanalista alla ricerca della bambina che non è mai stata e per dimenticare quella pistola che mi puntarono alla testa”. Poi ha ripercorso i momenti fondamentali di quell’incidente che ha segnato lei e tutta la sua famiglia per sempre.

“Dovevi prestare attenzione quando uscivi per strada non potevi tornare a casa da sola. Una volta, erano le nove di sera, stavo rientrando in macchina con una persona, quando ci ha fermato un uomo con un passamontagna e una pistola in mano. Sono stata presa per i capelli, tirata fuori dall’auto e buttata per terra. Poi sono arrivati altri tre uomini armati che ci hanno portato dentro casa e hanno rinchiuso tutta la mia famiglia in bagno”, ha raccontato.

Belen Rodriguez racconta una pagina dolorosa della sua vita.

E Belen ha aggiunto: “Hanno svaligiato la nostra abitazione senza pietà, si sono portati via la vita di una famiglia, l’hanno distrutta. Il giorno dopo, quando ci siamo liberati e abbiamo dato la notizia, mio nonno paterno è morto d’infarto. Da quel momento per me è stato un inferno, non volevo stare a casa da sola, avevo paura di essere ammazzata, ero una ragazzina adolescente che aveva visto la morte in faccia”.

Belen Rodriguez torna a parlare di Corona.

Belen torna a parlare anche di Corona: “Fabrizio mi conosce bene, lui sa davvero come sono io”. Dopo un lungo silenzio Belen Rodriguez è ritornata a parlare del suo ex, Fabrizio Corona. La showgirl ha confessato di averlo sognato: “Sa che l’ho sognato proprio questa notte? – ha confidato a “Sette” – Ho sognato che usciva dal carcere e io ero sopra le spalle di Andrea (Iannone), a cavalluccio, e ridevo e avevo i capelli tutti arruffati, biondi dal sole, e Fabrizio mi guardava dalla macchina, mi faceva segno che andava bene e sorrideva a cinquanta denti nel vedermi contenta. Poi andava via”.