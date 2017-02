Caterina Balivo, look originale con gonna fantasia a Detto Fatto di oggi, 14 febbraio 2017

Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, 14 febbraio 2017. Caterina Balivo torna su Rai 2 con una speciale puntata di Detto Fatto dedicata al San Valentino. Molti tutorial sono dedicati alla festa degli innamorati, per una puntata dal sapore romantico. Caterina Balivo per la puntata di Detto Fatto di oggi ha scelto di indossare un look molto originale ma allo stesso tempo raffinato e romantico, in pieno mood San Valentino. Il look odierno è composto da una camicetta con traforature, per un grazioso vedo – non vedo, e da una gonna corta fantasia. A completare il look sono dei tronchetti neri con tacco alto.

Caterina Balivo, i capelli a Detto Fatto di oggi, 14 febbraio 2017.

Caterina balivo per i suoi capelli ha scelto un taglio di estrema tendenza: si tratta di un long bob che porta spesso con piega mossa e morbida, che le dona volume per un effetto romantico e molto naturale.