Champions League, ottavi di finale: probabili formazioni, diretta TV e news Real Madrid-Napoli. Domani sera, mercoledì 15 febbraio 2017, il Napoli scenderà in campo contro il Real Madrid allo stadio Santiago Bernabeu della capitale spagnola. Fischio d’inizio alle 20:45, per un appuntamento storico per la formazione partenopea. Maurizio Sarri ha preparato accuratamente questa partita e alla fine ha deciso di optare per il tridente con Dries Mertens falso nueve, affiancato da Lorenzo Insigne e dall’ex madrileno Jose Maria Callejon.

Partiranno dalla panchina i due centravanti “puri” Leonardo Pavoletti e Arkadiusz Milik. L’idea è quella di approfittare delle eventuali ripartenza che il Real potrebbe concedere agli azzurri, essendo una squadra che gioca un calcio propositivo e avendo una rosa dall’alto potenziale offensivo. In questa stagione il Napoli ha trovato difficoltà contro difese chiuse come il Palermo e la Sampdoria nelle due partite del San Paolo, mentre si è esaltato contro squadre che lasciavano più spazi.

Champions League, ottavi di finale: probabili formazioni, diretta TV e news Real Madrid-Napoli.

Ovviamente contro questo Real Madrid (campione d’Europa, del Mondo e detentore della Supercoppa Europea) ci vorrà un’impresa per strappare almeno un pareggio, fuori casa. Zinedine Zidane ha dimostrato di essere un allenatore molto preparato, nonostante la poca esperienza sulla panchina. Nella giornata di ieri, il quotidiano AS, aveva diffuso delle voci riguardanti Cristiano Ronaldo e una sua presunta assenza all’ultimo allenamento degli spagnoli. Il portoghese sarà invece della partita e comporrà il tridente offensivo insieme a Karim Benzema e Lucas Vasquez.

Rientra Carvajal a destra, che non è ancora al meglio stringerà i denti anche a causa dell’assenza del suo sostituto Danilo. A centrocampo giocheranno Casemiro, Kroos e Modric. Panchina per Morata e per Bale, che ha svolto un solo allenamento con il gruppo. Solo una contusione per Hysai, che sarà della partita. Sarri punterà sulla fisicità di Allan e Diawara, rinunciando inizialmente alle geometrie di Jorginho. Zielinski può essere una carta offensiva da giocare nella ripresa. Diretta TV esclusiva su Premium Sport.