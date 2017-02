Detto Fatto, i tutorial di oggi, 14 febbraio 2017: tanti consigli per San Valentino

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 14 febbraio 2017: acconciature capelli, moda. Detto Fatto torna oggi, martedì 14 febbraio 2017, con una speciale puntata ricca di tutorial con tema San Valentino. L’apprezzato tutor Salvo Filetti ci dà dei preziosi consigli su come portare i capelli stasera, per il nostro appuntamento galante di San Valentino. Le acconciature devono dare un senso di romantico al look, quindi niente styling perfettini stile ufficio, ma sì ad acconciature morbide, voluminose e anche un po’ spettinate. La stylist Stefania Benzo suggerisce un romantico look rosso per San Valentino a Rosaria, una ragazza che per la festa degli innamorati vuole regalare una bella foto al fidanzato. Stefania sceglie per Rosaria un pantapalazzo ed un body con petali suo corpetto e velate trasparenze dietro la schiena, ovviamente tutto in rosso, per un look super romantico.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 14 febbraio 2017: cucina.

Monica Micheli è una nuova tutor di Detto Fatto, e oggi ci propone un gustosissimo piatto da poter presentare per la cena di San Valentino. Monica propone un drink ed un food: un proseccon con melagrana e delle capesante con pomodoro, cipolla e coriandolo!