Francesco Gabbani spopola su Vevo. Francesco Gabbani con il suo brano “Occidentali’s Karma” ha trionfato a Sanremo 2017, e sta conquistando pubblico e spopolando con il suo video su Vevo, la piattaforma che ospita molti dei video ufficiali dei brani presentati al Festival di Sanremo 2017, tra cui proprio il clip ufficiale del brano “Occidentali’s Karma” di Francesco Gabbani, vincitore della 67ma edizione. Il videoclip, diretto da Gabriele Lucchetti di BluzzMedia, ha totalizzato 4.353.802 visualizzazioni domenica 12 febbraio 2017 confermandosi il video di un artista italiano che ha ottenuto più views in un solo giorno su Vevo. Dopo la vittoria sul palco dell’Ariston, il cantautore Francesco Gabbani trionfa anche su Vevo e continua a catturare l’attenzione del pubblico grazie all’irresistibile e coinvolgente video del brano “Occidentali’s Karma”.

Francesco Gabbani: Occidentali’s Karma è il video italiano più visto su Vevo.

Solo lo scorso anno Francesco Gabbani si trovava sul palco dell’Ariston a ricevere il Premio della Critica Mia Martini (nella sezione giovani) e il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo del Festival (nella sezione giovani e big) oltre che vincere la 66° edizione del festival di Sanremo nella sezione nuove proposte con il brano “Amen” poi diventato disco di platino. È tornato quest’anno su quel palco con “Occidentali’s Karma”, una scimmia ballerina, tanta ironia, tanta voglia di giocare, far ballare ma anche far pensare. La scelta piace al pubblico e alla critica e Francesco vince anche tra i big la 67° edizione del Festival di Sanremo. Si aggiudica così anche un posto tra i partecipanti dell’EuroVision Song Contest 2017 che si terrà a Kiev in Ucraina a maggio. Una vittoria da record se si pensa che è la prima volta in assoluto che un artista vince consecutivamente prima nella sezione giovani proposte e poi big.

Vevo, la piattaforma leader di video musicali.



Vevo è la piattaforma di video musicali leader a livello mondiale con oltre 20 miliardi di visualizzazioni mensili nel mondo. Vevo propone oltre 160.000 video musicali in alta definizione, contenuti originali esclusivi e esibizioni dal vivo a chiunque ami la musica. Gli utenti possono guardare i video on demand su Vevo.com, su mobile web, applicazioni per smartphone, tablet e smart TV. Vevo ha inoltre accordi di syndication con decine di altri siti web e applicazioni, rendendo accessibile il proprio catalogo video ovunque e in qualunque momento. È grazie alla sua vastissima portata che Vevo ha catturato l’interesse di oltre 1.100 brand in tutto il mondo dal suo lancio nel 2009.