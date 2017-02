Grammy Awards 2017 make-up e capelli: i look beauty delle protagoniste! L’appuntamento dei Grammy Awards 2017 è stato foriero di tantissimi momenti “beauty” con le regine della musica ed i loro glowing look tutti da imitare. Make-up, capelli ed abiti da incanto per Beyoncé, Adele, Lady Gaga e le altre protagoniste della musica mondiale.

Grammy Awards 2017: i look delle protagoniste.

Beyoncé ha scelto un look totalmente dorato addosso ma ha optato poi per un makeup molto naturale nei toni del marrone, tutto perfetto abbinato al vestito più che mai luminoso. La scelta di Adele è andata sul suo classico: cateye e rossetto delicato, blush, capelli raccolti e morbidi. La cantante bionda era bellissima con il suo abito verde al quale sono stati abbinati colori sobri. Un look,.quello con eyeliner, che la diva inglese non abbandona mai. Lady Gaga invece ha optato per una coda di cavallo altissima ed un trucco incentrato sulle labbra con un rossetto glitter, grande must di quest’anno nelle nuance in oro e fucsia. Tre indiscusse protagoniste non solo della musica, ma anche del glamour, che ai Grammy non deludono mai!