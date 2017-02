Guida tv, i programmi tv su Rai, Mediaset e La7 di mercoledì 15 febbraio 2017!

Guida tv completa di mercoledì 15 febbraio 2017: tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi tv che andranno in onda mercoledì sera, 15 febbraio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda il film Dalida. Su Canale 5, invece, vedremo la serie tv drammatico Il bello delle donne – Alcuni anni dopo. Vediamo in dettaglio la programmazione tv della serata ed alcune anticipazioni.

La guida tv di mercoledì 15 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Su Rai 1 andrà in onda il film Dalida, un film con Sveva Alviti e Riccardo Scamarcio che ripercorre la vita della grande artista morta in circostanze drammatiche il 3 maggio del 1987. Su Rai 2 verrà trasmessa la serie tv N.C.I.S. Degli ex studenti si ritrovano ogni anno nella palestra del liceo che hanno frequentato, ed uno dei partecipanti muore… Solo dopo l’inizio delle indagini si scopre che è stato avvelenato. Su Rai 3 verrà trasmesso il programma Chi l’ha visto, l’attesa trasmissione di Federica Sciarelli che propone casi nuovi e casi irrisolti.

La guida tv di mercoledì 15 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rete 4, Canale 5, Italia 1.

Su Canale 5 vedremo la serie tv Il bello delle donne – Alcuni anni dopo. Pietro ha una relazione con Elena, ed Allanlisa ha delle reazioni di gelosia enormi, che la portano addirittura a mandare delle maledizioni con l’aiuto della zia fattucchiera. Quando arriva la figlioccia Sabrina, Annalisa sembra aver trovato un’alleata, ma…

Su Rete 4 andrà in onda il film The bourne Legacy. Aaron Cross è un agente del programma Outcome sopravvissuto all’ “eliminazione fisica” degli altri agenti. Cross viene costretto ad assumere dei medicinali che lo rendono più forte fisicamente ed intellettualmente… Su Italia 1 andrà in onda, invece, il varietà Le Iene Show con Ilary Blasi e Teo Mammucari al timone e con tanti nuovi servizi.

Guida tv: i programmi tv di mercoledì 15 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news su La7.

Mercoledì sera, 15 febbraio 2017, su La7 andrà in onda La Gabbia open, trasmissione condotta da Gianluigi Paragone.