Isola dei Famosi 2017, il racconto della puntata. Lunedì 13 febbraio 2017 è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2017, in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi. La puntata è stata davvero scoppiettante e ricca di eventi e colpi di scena, tra cui la presenza di Dayane Mello ed Andrea Marcaccini in studio. La puntata dell’Isola dei Famosi 2017 si è aperta con un video che ha mostrato la vita dei naufraghi durante la settimana appena trascorsa, tra alti e bassi, soprattutto per quanto riguarda i due naufraghi in nomination Massimo Ceccherini e Nathaly Caldonazzo.

Isola dei Famosi 2017: Nathaly Caldonazzo eliminata, Giacomo e Raz in nomination.

La puntata dell’Isola dei Famosi 2017 prosegue parlando dei rapporti altalenanti all’interno del gioco. Massimo ed Eva si battibeccano continuamente per poi fare la pace, mentre tra Nancy e Nathaly non sembra proprio scorrere buon sangue. Viene a questo punto annunciato che ad abbandonare l‘Isola dei Famosi 2017 è Nathaly Caldonazzo, dopodichè viene mostrata la prova evolutiva alla quale sono stati sottoposti. Solamente Raz e tutte le donne sono riusciti ad evolversi, avendo la possibilità di andare sull’Isola dei metalli, mentre gli altri dovranno rimanere sull’Isola del Fuoco. Giulia e Simone si sottopongono in diretta alla prova Leader, vinta da Simone, che può quindi andare sull’Isola del fuoco; il ragazzo decide di portare con sé Giulio Base. Viene a questo punto affrontata la questione Dayane Mello-Stefano Bettarini, dopo che la copertina del settimanale Chi mostra un bacio appassionato tra i due. La ragazza riceve in studio un mazzo di rose e dichiara di star bene con Stefano.

Ospite nello studio dell’Isola dei Famosi 2017 anche Andrea Marcaccini, che dopo l’espulsione racconta la sua versione dei fatti. Alessia si augura che sia veramente tutto vero quello che ha detto e che la situazione si risolva per il meglio. Viene quindi affrontata la questione Raz Degan, accusato dai suoi compagni di essere un despota e di isolarsi troppo, non interagendo col gruppo. Raz non reagisce bene alle critiche e attacca anche Alessia, che lo invita ad essere più educato nei suoi riguardi. Le nomination portano al televoto Giacomo e Raz, che deve quindi rimanere sull’Isola del Fuoco. La puntata dell’Isola dei Famosi 2017 si conclude con Massimo Ceccherini che minaccia di abbandonare il gioco…