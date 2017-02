Isola dei Famosi 2017, le nomination ed i nominati della puntata di lunedì 13 febbraio 2017. Cominciano le nomination all’Isola dei Famosi 2017 e non con poche polemiche. Il primo naufrago ad essere chiamato è Raz Degan, il quale prosegue la polemica nata durante la puntata, usando dei toni poco carini anche nei confronti di Alessia Marcuzzi. Raz vota Massimo Ceccherini, mentre la seconda concorrente ad essere chiamata per le nomination è Malena, la quale nomina Raz Degan, proprio come Nancy. La quarta naufraga ad essere chiamata per le nomination è Samantha De Grenet, che nomina Giacomo. Tutti i naufraghi chiamati sino ad ora si sono evoluti e possono passare all’Isola dei metalli.

Isola dei Famosi 2017, nomination: Raz e Giacomo al televoto.

Le nomination all’Isola dei Famosi 2017 proseguono e la prossima naufraga ad essere chiamata è Eva Grimaldi, che nomina Giacomo. Anche lei ha superato la prova evolutiva e può passare all’Isola dei metalli. E’ il momento di Giulia Calcaterra, che nomina Raz. Anche lei fa parte dei concorrenti che sono riusciti ad evolversi. I non evoluti devono fare le nomination palesi; Giacomo nomina Massimo, mentre Moreno nomina Raz. Giulio nomina Giacomo e Simone Eva. Massimo Ceccherini nomina Samantha. I due concorrenti che vanno in nomination sono Raz Degan e Giacomo Urtis.