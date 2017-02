La prova del cuoco anticipazioni oggi 14 febbraio 2017: speciale San Valentino! Puntata speciale quella di oggi de La prova del cuoco su Rai 1 con Antonella Clerici. Tanto spazio sarà dedicato alle ricette per il giorno della Festa degli Innamorati. Un San Valentino protagonista anche a tavola con gli ospiti ed i maestri di cucina della trasmissione culinaria del mezzogiorno italiano, in onda anche oggi 14 febbraio 2017 alle 11.50 su Rai 1. Una splendida Antonella Clerici oggi sceglie un look in rosso. Nell’anteprima sprint i cupcakes dell’amore.

La prova del cuoco oggi martedì 14 febbraio 2017: lo speciale, gli ospiti e le ricette.

Si sfidano oggi a La prova del cuoco due squadre: i belli de La prova del cuoco Roberto Valbuzzi e Cristian Bertol contro Francesca Marsetti e Maria La Paz. Oggi la seduzione nei dolci: la perla nera contro lo scrigno della passione. Ospite di oggi anche lo chef spagnolo David Povedilla che realizza un piatto dedicato agli innamorati: la paella degli innamorati. Gli speciali panini di Daniele Reponi nel giorno di San Valentino che prepara i suoi panini con i wurstel. Alessandro Scorsone prepara il galateo per la sera di San Valentino. Insalata di riso con asparagi e uovo in camicia da notte e controfiletto in salsa tartufata per la squadra verde, fettuccine al limone con guanciale croccante e rucola e tortino di patate viola con frutto della passione per i rossi. Vince il pomodoro rosso!

Come sempre assisteremo oggi ad una puntata de La prova del Cuoco in compagnia di Antonella Clerici e della sua allegra brigata di maestri di cucina e chef per cucinare insieme le specialità nel giorno di San Valentino. Nella puntata di ieri lunedì 13 febbraio 2017 abbiamo già assistito alla preparazione dei gamberoni al curry di Anna Moroni e alla Torta di San Valentino di Nat Cattelani. Cosa ci riserveranno di speciale nella puntata di oggi de La prova del cuoco? Lo scopriremo presto.