Proposte capelli San Valentino 2017: il trend del momento, onde naturali con Dyson Supersonic

San Valentino 2017, il trend capelli da realizzare con Dyson Supersonic. Realizzare lo styling più adatto per un’occasione o una serata speciale non è impresa facile. Ancor meno quando bisogna realizzarlo da soli, a casa propria e in poco tempo. Viene in aiuto di quanti amano le tendenze e sono in cerca di uno stile curato ma naturale Dyson Supersonic™, l’asciugacapelli completamente reinventato dall’azienda britannica Dyson.

Scelto per la sue rivoluzionarie caratteristiche tecnologiche da Salvo Filetti, Co-Fondatore e Direttore Creativo di Compagnia della Bellezza e direttore artistico di JoyÀcademy (Accademia europea di hair design), Dyson Supersonic è diventato lo strumento preferito dall’hair stylist catanese per la creazione dei suoi styling e la sua personale interpretazione delle tendenze. “Oltre a rischiare di danneggiare i capelli utilizzando temperature troppo elevate, soprattutto durante il brushing (quando, cioè, il beccuccio dell’asciugacapelli viene appoggiato alla spazzola durante la fase di asciugatura), gli asciugacapelli tradizionali possono essere pesanti e scomodi da manovrare”, racconta Filetti. “Il getto ad alta pressione ed elevata velocità prodotto da Dyson Supersonic consente di tenere sotto controllo l’asciugatura e la messa in piega in un unico passaggio, rendendo possibile una gamma di acconciature diverse. Come le natural waves, che propongo in versione romantica per San Valentino 2017.” Proprio in tema di look da creare a casa e in poche semplici mosse, protagoniste della prossima festa degli innamorati saranno appunto le “natural waves”.

Combinando i tre livelli di calore e i flussi d’aria di diversa intensità, incluso il getto freddo che consente di fissare l’acconciatura e garantirle maggiore durata, Filetti suggerisce uno styling morbido e allo stesso tempo accurato, adatto a diversi tagli e tipologie di capello, da creare seguendo 5 passaggi.

I cinque passaggi per realizzare le super onde naturali di Dyson Supersonic.

Primo step: pettinare i capelli e ripartirli scegliendo una riga naturale, secondo il proprio ovale e in base alla propria preferenza.

Secondo step: dopo aver massaggiato le punte per renderle più morbide, volumizzare il punto riga. Con l’aiuto di becchi d’oca, creare delle asole alla radice dei capelli.

Terzo step: suddividere la chioma in sezioni singole e attorcigliare ciascuna ciocca su se stessa creando dei torchon morbidi.

Quarto step: procedere con l’asciugatura e scegliere, tra i 3 beccucci di cui è dotato Dyson Supersonic, il diffusore. Poggiare le ciocche così attorcigliate sulle guglie del diffusore, impostando l’asciugacapelli sulla modalità calore massimo e velocità media. Asciugare dolcemente tutta la chioma per il tempo necessario.

Quinto step: concludere l’asciugatura e fissare la piega, scegliendo il getto d’aria freddo e ventilando la chioma a testa in giù. Per definire ulteriormente lo styling, è possibile lucidare le waves nebulizzando piccole quantità di gloss spray.